Конфликт операторов: жителей Кременчуга отрезали от незаконного интернета и ТВ

Кабельный оператор не желает узаконить размещение своих сетей в кабельной канализации Укртелекома

Конфликт операторов: жителей Кременчуга отрезали от незаконного интернета и ТВ 2019-02-07T05:40:00+02:00 Другие регионы Кабельный оператор не желает узаконить размещение своих сетей в кабельной канализации Укртелекома

Без телевидения и интернета днями могут сидеть десятки тысяч жителей Кременчуга. Проблемы возникают в основном у абонентов местной компании "Визит". Кабельный оператор не желает узаконить размещение своих сетей в кабельной канализации Укртелекома. Провода уже проведены, но договоров на них нет, говорят связисты. Поэтому в Укртелекоме вынуждены буквально перерезать шнур в таких местах. А у горожан тем временем пропадает телевидение или интернет. Почему не хотят платить?

Перебои в работе местного кабельного оператора "Визит" случаются время от времени. Недавно целый день сидели без телевидения, говорит Ольга.

"Раньше у нас был "Электрон", очень хороший, но "Визит" его очень быстро "скушал". И стал монополистом", – говорит жительница Кременчуга Ольга Бабич.

Одна из проблем, по которым у жителей Кременчуга исчезает телесигнал – конфликт "Визита" с "Укртелекомом". Связисты в своих сетях обнаружили десятки незаконных кабелей, за которые никто не платит.

90 процентов таких "ничейных", а значит незаконных, сетей ведут к технике или абонентам "Визита", рассказывают в "Укртелекоме".

"На данный момент мы пришли, обнаружили 5 кабелей без опознавательных бирок и без договорных отношений – и работа этих кабелей была прекращена путем перерезания", – заявил начальник участка технического надзора Кременчугского отделения Полтавской филиала "Укртелекома" Виктор Криндач.

На этот раз без телевидения осталось восемь домов.

Как только рабочие Укртелекома едут с места, появляются работники компании "Визит". Сначала даже не признают, что приехали чинить сети. Ведь, по процедуре, предусмотренной Укртелекомом, прежде чем возобновить работу кабелей, надо их узаконить.

"Там наш ящик просто находится. Вон мой синий ящик. Я подошел к своему синему ящику", – говорит рабочий.

Когда прибывает группа поддержки, работники кабельного оператора таки начинают чинить кабели. Приезжают и юристы "Визита": мол, не получали от Укртелекома договоров, которые бы дали возможность узаконить сети.

"Они должны были прислать свой проект договора, который мы должны были рассмотреть и подписать. Таких договоров нет и документов в подтверждение этого нет", – поясняет представитель интересов частной телекомпании "Визит" Руслан Лазоренко.

В Укртелекоме отвечают: не первый год переписываются с кабельным оператором.

"На неоднократные предложения Укртелекома узаконить нахождение кабелей "Визитом" в кабельной канализации Укртелекома, "Визитом" были проигнорированы", – говорит начальник отдела управления недвижимости Полтавского филиала "Укртелекома" Татьяна Чумак.

И "Визит" – не единственная компания в Кременчуге, которая имеет неузаконенные сети в канализации Укртелекома. Но все остальные сотрудничают.

"Все стараются поспешить узаконить данный кабель. То есть, выполнить все те требования, которые они, к сожалению, не выполнили в свое время, когда данный кабель прокладывался", – объясняет начальник Кременчугского отделения Полтавской филиала "Укртелекома" Дмитрий Шарлай.

А пока "Визит" не спешит платить за свои сети, его абоненты страдают от постоянных отключений и уже рассуждают, не отказаться от услуг компании вообще.

"Еще не определились. Тем более, они недавно подняли абонплату – 90 гривен, а смотреть по телевизору практически нечего. Мы сейчас с мужем решаем. Скорее всего, поставим тарелку", – говорит жительница Кременчуга Ольга Бабич.

Ранее мы писали, что Интернету угрожает глобальный сбой в феврале. В феврале мировая сеть Интернет переходит в новую "эпоху" – вступает в силу новый стандарт.

Напомним, что ранее мы писали, что произойдет, если отказаться от соцсетей. А недавно случился скандал с поисковым гигантом - Google тайно подсматривал за пользователями Android.

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