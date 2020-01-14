Конфликт с хасидами в Умани: что на самом деле произошло

По данным украинской полиции, никакой драки на самом деле не произошло

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

После сообщений в ряде украинских и иностранных изданий о том, якобы в Черкасской области, на территории города Умань, местные жители якобы избили группу хасидов, не соответствует действительности. Как заявили в Нацполиции, драки не было, и, соответственно, не было ни пострадавших, ни нападавших.

По приказу главы украинской полиции Игоря Клименко, в Умань выехала группа специалистов, которым надлежало на месте разобраться в произошедшем, и вскоре стало известно, что ни в больницы, ни в полицию из-за конфликта между хасидами и жителями города никто не обращался, сообщает "Радио Свобода".

"На данный момент установлено, что информация в интернете о том, что в больницу с телесными повреждениями обратились четверо хасидов, не соответствует действительности. Представителям Нацполиции таких данных в больнице не подтвердили. Также с заявлениями о совершении правонарушения в связи с конфликтом между местными жителями и хасидами никто не обращался", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Журналисты обратились за уточнениями в полицию Черкасской области, и там подтвердили, что не было не только пострадавших, но и драки вообще.

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Исполняющая обязанности начальника сектора коммуникации областного управления Национальной полиции в Черкасской области Наталья Ткачук сообщила, что на самом деле между группами хасидской молодежи и местных жителей произошел спор, но не драка, и позже конфликтная ситуация была разрешена самими ее участниками.

"Встретились местные жители с хасидами, у них возник спор. Они между собой решили конфликт. Исчерпалась ситуация. Сейчас выясняются обстоятельства. Это все происходило совсем не так, как пишут. Вообще такого не было. Они решили вопрос между собой. Был только спор. Но то, что пишут, якобы использовались какие-то средства, такого не было", – заверила она.

Кроме того, по словам Ткачук, "на место выезжали сотрудники полиции и зафиксировали событие".

"Никто не обращался ни в какие медицинские учреждения. Также заявлений никто не писал", – подчеркнула представитель полиции.

Сообщения о якобы произошедшей драке между украинцами и хасидами также опровергло и авторитетное издание The Jerusalem post: по данным журналистов, на самом деле произошел "острый спор" между подростками и местным охранником, к которой присоединились жители города, однако о драке и пострадавших речи не было.

"Группа подростков предоставила израильским СМИ неправдивое сообщение, утверждая, что в Умани произошло антисемитское нападение", – резюмировали в издании.

Ранее мы сообщали, что на время празднования паломниками-хасидами иудейского Нового года в Умани для оказания помощи по охране порядка в город прибыл отряд полицейских из Израиля, а также сводный отряд сотрудников МВД из разных областей Украины.

Стоит добавить также, что ранее из Умани в Киев был экстренно эвакуирован заболевший паломник – мужчине стало плохо, и вскоре выяснилось, что ему требуется экстренная операция: хасида с помощью вертолета отправили в украинскую столицу.

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