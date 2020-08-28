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Конфликт с хасидами в Умани: полиция открыла уголовное производство

28 августа, 14:24

Руслан Ровик Руслан Ровик

Копы расследуют стычку, чтобы дать оценку действиям каждого из участников

После стычки между жителями Умани и хасидами в полиции открыли уголовное производство по статье "нарушение равноправия граждан".

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Как сообщили в областном управлении Нацполиции, конфликт произошел между украинцами и группой брацлавских хасидов, прибывших на празднование Рош ха-Шана.

"Выездом на место происшествия было установлено, что группа людей препятствовала иностранцам попасть на территорию домовладения, мотивируя это возможностью распространения COVID-19 и, по их мнению, незаконным строительством", – подчеркнули копы.

Были установлены все участники конфликта. Также полицейские предотвратили дальнейшие активные противоправные действия.

"Следственным отделом Уманского отдела полиции в Черкасской области было открыто уголовное производство по статье "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений", – говорится в сообщении.

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Также копы подчеркнули, что продолжают выяснять все обстоятельства происшествия и проводят следственные действия, чтобы дать правовую оценку действиям каждого из участников происшествия.

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Как известно, поздним вечером 27 августа в Умани местные жители пытались не пропустить хасидов, обвиняя их в незаконном строительстве.

Видео: Facebook/Сергий Алексеев

Ранее мы сообщали, что в украинских аэропортах застряли тысячи хасидов, которые прилетели в Украину для празднования Рош-ха-Шана в Умани.

Также напомним, Кабмин решил запретить все массовые мероприятия в Умани. Празднование еврейского религиозного праздника Рош ха-Шана в этом году может не состояться – впервые за много лет.

Кроме того, 25 августа на традиционном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, где поднимался вопрос о продлении карантина до 1 ноября, было решено ограничить въезд в Украину паломников из Израиля.

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Решение было принято по просьбе премьер-министра Израиля о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.

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полиция хасиды умань стычка потасовка уголовное производство

Источник: Сегодня

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