Конфликт в Ровно: полицейского провезли на капоте машины несколько метров

В Ровно 11 августа после 22 часов возник конфликт между любителями дрифтинга и правоохранителями. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции Ровенской области.

Происшествие случилось на парковке одного из торговых центров Ровно на улице Макарова, в результате чего пострадали трое правоохранителей, а также повреждено два полицейских автомобиля.

Перед этим состоялась встреча между руководством торгового центра, любителями дрифтинга и представителями жителей микрорайона, в котором расположен торговый центр. Во время встречи была достигнута договоренность, что дрифтингом на парковке центра автолюбители будут заниматься только до 22 часов.

Один водитель нарушил эти договоренности и демонстративно начал крутить повороты. При попытке задержания нарушитель повредил два полицейских автомобиля и на капоте своей машины провез полицейского несколько десятков метров, сообщают в пресс-службе управления.

Злоумышленник задержан. Трое полицейских обратились за медицинской помощью.

В результате конфликта были повреждены и автомобили дрифтеров. Очевидцы утверждают, что это сделали неизвестные люди в балаклавах, которые после этого скрылись, сообщает УНИАН из собственных источников.

Сейчас в полиции выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в результате конфликта, который возник между правоохранителями и неизвестными на рынке у метро "Лесная", пострадали трое полицейских, десять активных участников беспорядков были доставлены в Деснянское управление полиции.

Также под Киевом полицейский автомобиль во время погони слетел в реку. По словам очевидцев, во время преследования, нарушитель на мопеде поехал по пешеходному мосту через реку, а автомобиль полицейских упал в речку.

Ранее мы сообщали о том, что во время акции по недопущению строительства на территории городского сада в Одессе группа лиц в балаклавах спровоцировала конфликт с полицейскими. В результате столкновений были травмированы шесть правоохранителей.