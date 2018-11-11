Копы задержали межрегиональную группу: подозревают в кражах зерна в особо крупных размерах

Подозреваемые украли зерна на пять миллионов гривен

В Винницкой области сотрудники уголовного розыска и детективы полиции задержали группу подозреваемых в краже имущества в особо крупных размерах.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, троих участников группы задержали в Одессе и Киеве – они подозреваются в незаконном присвоении и легализации средств, махинациях с сельскохозяйственной продукцией и в организации фиктивных предприятий.

Среди задержанных есть и организатор всей преступной схемы. По словам начальника винницкой полиции Юрия Педоса, были проведены обыски по месту жительства фигурантов дела, во время которых были найдены средства коммуникации, документы на фиктивные предприятия и другие вещественные доказательства.

Так, "покупая" 108 тонн гречки в Винницкой области мошенники за товар так и не расплатились, а у предпринимателя из Хмельницкой области эта же группа таким же образом "приобрела" 150 тонн кукурузы и подсолнечника.

Было открыто уголовное производство по статье "мошенничество в особо крупных размерах" и сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

За совершение такого преступления группе злоумышленников грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что полиция раскрыла кражу урожая у одного из фермеров. У агрария из села Косых Акимовского района Запорожской области украли около двух тонн ячменя.

Кроме этого, в Одессе железнодорожники пытались украсть из вагона полтонны зерна. На станции "Одесса-Пересыпь" мужчин "на горячем" задержала полиция. Им грозит до шести лет лишения свободы.