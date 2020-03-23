Коронавирус атакует: под Винницей экстренно строят инфекционное отделение (фото)

В Украине продолжает расти число инфицированных коронавирусом нового типа – только за минувшие сутки было зафиксировано 26 новых случаев заражения. На данный момент вирус подтвердили у 73 человек. В связи со сложившейся ситуацией в Калиновке Винницкой области срочно строят инфекционное отделение в центральной районной больнице.

Строительство, как говорится на сайте районного совета, планируют завершить через две недели.

"Это строительство было плановое и проводилось по мере возможности и наличия финансирования. Но учитывая ситуацию с распространением коронавируса работы здесь продолжаются почти круглосуточно. Сейчас полностью подключены электричество и водоснабжение, отопление и водоотведение. Завершено стены и укладывается плитка на пол. Также установлено двери и окна. Планируем завершить за 2 недели и открыть отделения. Позже будут проведены работы по утеплению крыши и фасада, проведем благоустройство территории. В общем, при строительстве этого отделения нами соблюдены все стандарты и все боксированные палаты будут обеспечены всем необходимым", – рассказал председатель Калиновского районного совета Василий Полищук.

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По словам председателя Винницкой ОГА Владислава Скальского, за две недели "в этой больнице будут готовы 25 инфекционных коек, 4 из которых это боксированные палаты, 2 – напивбоксированные палаты, остальные – стандартные инфекционные койки".

Напомним, ранее министр здравоохранения Илья Емец заявил, что в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами.

Также недавно министр сообщил, что к маю Украина может справиться с распространением коронавируса.

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