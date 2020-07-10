Коронавирус обнаружили на базе отдыха херсонского курорта

Один человек госпитализирован, 165 - на самоизоляции

Сегодня, 10 июля, на одной из баз отдыха в селе Стрелковое в Геническом районе Херсонской обалсти зафиксирован случай заболевания COVID-19. Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации (ОГА) Юрий Гусев.

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"Это мужчина 26-ти лет. Его обнаружили по результатам планового ПЦР-тестирования обслуживающего персонала учреждений, оказывающих услуги по размещению в курортных районах области. <...> Сейчас больного госпитализировали в областную инфекционную больницу, симптомов наличия коронавируса у него нет, состояние удовлетворительное", – написал Гусев на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что на момент обнаружения инфицированного на базе отдыха находилось 165 человек.

"Все они находятся на самоизоляции в заведении под постоянным медико-санитарным надзором. Сейчас работают медработники и осуществляется забор биоматериала для проведения ПЦР-исследования. Ситуация оперативно отрабатывается, чтобы не допустить распространения вируса. Соответствующие профильные службы были готовы к такому развитию событий", – сообщил Гусев.

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Напомним, ранее в Украине резко снизилось количество новых зараженных коронавирусом, а президент Владимир Зеленский отметил, что динамика распространения эпидемии стабилизировалась.

А о том, где украинцы могут отдохнуть во время карантина, узнавайте из видео новостей "Сегодня":

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