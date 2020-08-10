Коронавирус обнаружили в детсаду Черкасс: детей отправили на изоляцию

После того, как инфекцию подтвердили в детском саду, учреждение закрыли на ремонт

В Черкассах, где ранее от COVID-19 умер известный хирург, в детском садике зафиксировали случай инфицирования коронавирусом.

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Об этом заявил глава департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета Сергей Воронов, сообщает "Суспільне".

По его словам, факт заболевания подтвердили в детском саду №34. При этом чиновник не уточнил, у кого именно подтвердили инфекцию – это были сотрудники учреждения или их воспитанники.

Воронов отметил, что он попросил всех детей из этого детсада перевести на изоляцию сроком на 14 дней. Само учреждение закроют на ремонтные работы.

Напомним, что в Черкассах от осложнений, вызванных коронавирусом, умер врач-хирург Олег Гайда. Умерший оказался братом начальника Львовского военного госпиталя Ивана Гайды, который ранее также скончался от осложнений COVID-19.

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Добавим, что ранее на Волыни от коронавируса умерла фельдшер. Женщине было всего 48 лет. Медик заболела еще в начале июня. Сначала она пыталась лечиться амбулаторно, но ей стало хуже. Тогда женщину госпитализировали в больницу с диагнозом "двусторонняя пневмония". А в больнице пациентке лучше не стало. Спустя несколько дней она умерла.

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