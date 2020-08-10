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Коронавирус обнаружили в детсаду Черкасс: детей отправили на изоляцию

10 августа, 16:25

Руслан Ровик Руслан Ровик

После того, как инфекцию подтвердили в детском саду, учреждение закрыли на ремонт

В Черкассах, где ранее от COVID-19 умер известный хирург, в детском садике зафиксировали случай инфицирования коронавирусом.

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Об этом заявил глава департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета Сергей Воронов, сообщает "Суспільне".

По его словам, факт заболевания подтвердили в детском саду №34. При этом чиновник не уточнил, у кого именно подтвердили инфекцию – это были сотрудники учреждения или их воспитанники.

Воронов отметил, что он попросил всех детей из этого детсада перевести на изоляцию сроком на 14 дней. Само учреждение закроют на ремонтные работы.

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Напомним, что в Черкассах от осложнений, вызванных коронавирусом, умер врач-хирург Олег Гайда. Умерший оказался братом начальника Львовского военного госпиталя Ивана Гайды, который ранее также скончался от осложнений COVID-19.

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Добавим, что ранее на Волыни от коронавируса умерла фельдшер. Женщине было всего 48 лет. Медик заболела еще в начале июня. Сначала она пыталась лечиться амбулаторно, но ей стало хуже. Тогда женщину госпитализировали в больницу с диагнозом "двусторонняя пневмония". А в больнице пациентке лучше не стало. Спустя несколько дней она умерла.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Черкассы инфекция изоляция коронавирус
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