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Коронавирус-путешественник: в Сумах супругов заразили родственники из другого города

4 августа, 11:08

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Всего в Сумской области зафиксировали 560 заражений

В городе Шостка Сумской области на COVID-19 заболели двое супругов. Они принимали у себя родственников из другого города.

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Как сообщает Шостка News, один из гостей был инфицирован коронавирусом. Он и заразил супругов. Когда об этом стало известно, они обратились к своему семейному врачу, как контактные лица, и начали соблюдать режим самоизоляции.

Кроме того, в инфекционном отделении Шосткинской центральной районной больницы с COVID-19 находятся две женщины из Знобь-Новгородского и Середины-Буды.

За последние сутки, 3 августа, в Сумской области коронавирус обнаружили в 19 человек. Об этом свидетельствуют данные СНБО. 22 человека выздоровели: 12 – в Сумах, пять – в Ромнах, три – в Конотопе и по одному – в Середино-Будском и Сумском районах.

Всего за период эпидемии в Сумской области COVID-19 обнаружили у 560 человек. Из них 373 выздоровели. Восемь человек умерли.

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Напомним, ранее в Сумской области вспышку коронавируса зафиксировали в больнице. Болезнь подхватили 11 медицинских работников.

Как известно, по состоянию на 4 августа в Украине зафиксировали 74 219 случаев заражения коронавирусом. Инфекция с начала эпидемии унесла жизни 1764 инфицированных.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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супруги Шостка коронавирус сумская область
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