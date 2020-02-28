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Коронавирус уже близко: как готовится Житомирская область

28 февраля, 11:35

Тина Наринецкая

Медиков учат работать с больными

Из-за быстрого распространения коронавируса из Китая по миру в Украине уже готовятся к борьбе с болезнью. План действий на случай выявления болезни разрабатывают в Житомирской области.

В регионе создали временную противоэпидемическую комиссию при облгосадминистрации. Для лечения и изоляции зараженных власти выбрали Житомирскую городскую больницу №1. Ее уже обеспечили средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, медицинскими препаратами и оборудованием для диагностики.

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Кроме того, медики во всех больницах области проходят специальный online-курс "Оказание экстренной помощи при тяжелой острой респираторной вирусной инфекции".

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Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины круглосуточно будет дежурить санитарный вертолет Ми-8. Он специально оборудованный для транспортировки больных коронавирусом.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что коронавирус не обойдет Украину, но страна к этому готова.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай Житомир больницы Украина коронавирус житомирская область

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