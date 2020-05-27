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Коронавирус в детском саду: в Житомире подтвердили инфекцию у воспитателей

27 мая, 15:01

Руслан Ровик

Житомирских воспитателей ожидают ПЦР-тесты на COVID-19

После ослабления карантина и возобновления работы детских садов в Житомире провели экспресс-тестирование всех работников детсадов, и 10 из них дали положительные результаты.

Об этом на заседании городского совета заявил мэр Сергей Сухомлин, сообщает местное издание "Житомир.info".

"Проводят тестирование некоторых категорий сотрудников детских садиков, чтобы уменьшить риск заболевания, и у нас 10 тестов показали позитивный результат", - сказал он.

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В то же время мэр напомнил, что эти результаты – "еще не диагноз, впереди еще будут ПЦР-тесты и исследования, но тех десятерых мы вынуждены все же отстранить пока что от работы в детских садиках".

Градоначальник сообщил также, что в городе в садики будут водить более 5600 детей – соответствующее желание выразили их родители.

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"По информации, которую мы получили от родителей и на сайте, и благодаря работе Департамента образования, родители выразили желание водить в садики 5611 детей. Это максимальное число детей, которые смогут ходить. Но мы понимаем, что по факту будет немного меньше. Но это дает нам возможность в полном объеме открыть работу всех детских садов", – заявил Сухомлин.

Мэр города также напомнил, что родители не могут заходить в детсады – воспитанников будут встречать воспитатели во дворе.

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Напомним, в Украине с 25 мая в большинстве областей возобновили работу детских садиков. В то же время глава Минздрава назвал мероприятия, которые рекомендуется проводить в детских садах.

Также мы писали, как женщина приехала в Бердянск из Москвы и заразила COVID-19 знакомых. Коронавирус обнаружили у еще двоих больных COVID-19 – опасную инфекцию подхватили мать и дочь.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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