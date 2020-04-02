Коронавирус добрался до Херсона: первая смерть и что известно о заболевших

В регионе уже подтверждено четыре случая инфицирования COVID-19

Коронавирусная инфекция добралась и до Херсона. Так, вечером 1 апреля заместитель городского головы Игорь Козаков опубликовал на своей странице в Facebook тревожное сообщение: "В нашем городе зарегистрирован первый случай коронавируса". Как Херсон и область реагируют на мировую угрозу – разбирался сайт "Сегодня".

Пациент №1

"Первым" инфицированным в городе оказался 42-летний местный житель. Он поступил в больницу с пневмонией, а факт заражения COVID-19 у него подтвердил только второй развернутый ПЦР-тест.

Как сообщает местное издание "Херсонцы", мужчина мог подхватить коронавирус от своего знакомого из Киева, у которого также обнаружили COVID-19.

Стоит отметить, что херсонец, почувствовав недомогание, подумал, что это обычная простуда, и неделю находился в квартире многоэтажного дома на улице Богуна. Все это время он тесно контактировал со своей семьей – женой, маленьким ребенком и родителями.

Однако когда у мужчины началась лихорадка, он обратился к врачам. После этого его поместили в изолированный бокс городской больницы имени Афанасия и Ольги Тропиных ("Тропинка"). А после того, как ПЦР-обследование подтвердило заражение, пациента перевезли в реанимацию инфекционной больницы.

С первым инфицированным херсонцем, по данным местных СМИ, контактировали как минимум 25 медработников "Тропинки".

Больница имени Афанасия и Ольги Тропиных. Фото: Facebook

Город на карантине

Местные власти не стали долго ждать, и как только стало известно о первом инфицированном COVID-19 в Херсоне, с 2 апреля закрыли город на карантин. На въездах и выездах из Херсона установили пять блокпостов. Медики проверяют всех, в частности меряют температуру.

В Олешках умерла медсестра

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А в области от коронавируса умерла медсестра, которая работала в поликлинике города Олешки. 68-летняя женщину госпитализировали с симптомами пневмонии, медики не смогли ее спасти.

По словам коллег женщины, три экспресс-теста на СОVID-19, которые делали медсестре, были негативными, однако позже пришли результаты ПЦР-исследований, которые уже посмертно подтвердили наличие инфекции.

Сейчас ищут всех, кто контактировал с умершей медсестрой. Их может быть достаточно много, так как женщина работала в лаборатории, где брала анализы крови и общалась со многими коллегами-медиками.

Кроме того, медсестра жила в квартире многоэтажного дома, который находится в одном из наиболее густонаселенных районов города, и наверняка пересекалась с соседями. Этот дом планируют продезинфицировать.

В Олешках установлены блокпосты на въездах в населенный пункт из-за карантина. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Воронов. Посты установлены возле рынка "Лесной" у села Левые Саги и на посту полиции "Пассат" между Олешками и Херсоном.

"Комплектуем всем необходимым блокпосты. Первый возле АЗС "Близнецы", второй стационарный пост "Пассат" между Херсоном и Олешками. Держу ситуацию на личном контроле. Будут останавливать, мерить температуру и выявлять больных. Если превышает 38 градусов, передают медикам, обработают транспортное средство, плюс установить дезбарьеры для колес авто", – объяснил мэр.

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Жена священника могла заразиться во Львовской области

В изолированный бокс инфекционного отделения районной больницы Голой Пристани госпитализировали 55-летнюю супругу местного священнослужителя, сообщают "Херсонцы".

У нее температура тела колеблется от 37,7 до 38,8 градуса, имеются характерные симптомы пневмонии, состояние средней тяжести. Тест-система не выявила у пациентки COVID-19, однако углубленное ПЦР-обследование заражение подтвердило.

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Женщина сообщила медикам, что недавно ездила на похороны во Львовскую область и могла там подхватить коронавирус. У ее сына и супруга также температура, однако они находятся дома. Заражены ли COVID-19 родственники госпитализированной, пока не сообщается.

Жительница Геническа выздоровела

А вот жительница Геническа, об инфицировании которой стало известно несколько недель назад, выздоровела. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщил на брифинге глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев.

Повторный тест на коронавирус не выявил у нее COVID-19.

Кроме того, Гусев сообщил, что у его заместителя Вадима Чабана коронавируса не нашли.

"Мой заместитель Вадим Чабан, который вчера был госпитализирован с подозрением на коронавирусную болезнь, имеет отрицательный результат ПЦР-теста", – сказал он.

Таким образом, в Херсонской области подтверждено четыре случая инфицирования коронавирусом. Одна женщина – медсестра из Олешек – умерла. А вот у жительницы Геническа повторный тест COVID-19 не обнаружил, что говорит о ее выздоровлении.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 2 апреля в стране 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 летальных, а 13 пациентов выздоровели.

О том, как в других регионах Украины борются с коронавирусом, – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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