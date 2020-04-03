Коронавирус в Херсоне: стало известно, где установили блокпосты

В Херсоне из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции начинают работать карантинные посты. Об этом сообщили на официальном сайте города.
"С целью предотвращения распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом в Херсоне начинают работать медико-санитарные карантинные посты", – говорится в сообщении.
Итак, на данный момент, карантинные посты устанавливают по направлениям:
- Николаев
- Берислав
- Белозерка
- Алешки.
На этих блокпостах круглосуточно будут дежурить представители Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и медики. Они будут проводить температурный скрининг, проверять документы и выяснять причину приезда. Также будут фиксировать лиц, вернувшихся из-за границы.
"В случае выявления людей с повышенной температурой, ими будут заниматься медики, согласно отдельному протоколу", – отметили на сайте.
Всех, кто будет работать на постах, обеспечат средствами индивидуальной защиты.
"Поскольку в Херсоне и Херсонской области были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, нужно принять все меры для локализации его возможного возгорания. Прошу всех, кто встречает на своем пути карантинные блок-посты, реагировать на это спокойно и сотрудничать с ними", – обратился к людям первый заместитель мэра города Игорь Козаков.
Отметим, что после того, как в Херсоне подтвердили первый случай заражения коронавирусом, город закрыли на карантин.
Ранее мы писали, что в Херсонской области от коронавируса умерла медсестра, которая работала в поликлинике города Олешки. 68-летнюю женщину госпитализировали с симптомами пневмонии, медики не смогли ее спасти.
Также сообщалось, что в Европе тестируют вакцины от коронавируса:
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