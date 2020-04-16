Коронавирус в Коростене: власти опубликовали список улиц, где зафиксирован COVID-19

В городе с населением 62 тысячи заболели 53 человека

В Житомирской области в городе Коростень, где проживают 62 тысячи человек, было зафиксировано 53 случая инфицирования коронавирусом.

Как сообщили на официальной странице мэрии Коростеня, на утро 16 апреля проверяют информацию о восьми новых заболевших.

"По состоянию на 8 часов 16 апреля в стационаре Коростенской центральной городской больницы находятся девять пациентов: восемь пациентов с коронавирусной инфекцией (диагноз подтвержден ПЦР) и один пациент с подозрением на коронавирусную болезнь по клиническим признакам, ожидаются результаты ПЦР", – говорится в сообщении.

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В горсовете отметили, что остальные пациенты находятся на самоизоляции под присмотром семейных врачей.

Кроме того, власти города опубликовали список улиц, где проживают люди, с подтвержденным коронавирусом.

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Отметим, что, по официальным данным Центра общественного здоровья, в Житомирской области на утро 16 апреля было подтверждено 162 случая коронавируса. По всей Украине был подтвержден 4161 случай заражения COVID-19.

Также ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости COVID-19 ожидается перед пасхальными праздниками, 17 апреля.

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