Коронавирус в Радомышле: как живет город с первым летальным случаем заболевания

12 марта стало известно, что коронавирус COVID-19 обнаружили у 71-летней жительницы города Радомышль, Житомирской области. Женщина приехала из Польши еще в начале марта и уже тогда не очень хорошо себя чувствовала, но в больницу так и не пошла. 13 марта состояние пенсионерки ухудшилось, у нее диагностировали пневмонию, а уровень кислорода в крови начал стремительно падать. Женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но, увы, так и не спасли. После этого город перевели в карантинный режим, ввели чрезвычайное положение и остановили автобусное сообщение. Сайт "Сегодня" побывал в Радомышле и рассказывает, что там происходит, есть ли в городе паника и нет ли новых заболевших.

Маршруток и автобусов в городе не будет до 3 апреля

Небольшой город Радомышль расположился всего в 85 км от Киева. Добраться туда не сложно — прямые маршрутки постоянно отправляются со станции метро "Житомирская". Приезжаем на остановку в пятницу, людей, как обычно, довольно много. Хотя на этот момент все уже знали, что в городе зафиксирован случай коронавируса.

"Завтра город будет закрыт! Мы выводим все маршрутки из Киева", — говорят водители маршруток всем пассажирам, которые только подходят к автобусу.

Действительно, в пятницу вечером, 12 марта, руководитель Радомышльской РГА Виктор Пулковский написал, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией движение рейсовых автобусов по всему району и в направлении Киева и Житомира будет отменено.

Помимо этого, чиновник обещал, что на въезде и выезде из города будут установлены блокпосты, чтобы мерять людям температуру. В пятницу вечером на въезде в город никаких постов не было. Не обнаружились они и в субботу. Так как полиция находится в юрисдикции главы РГА, мы решили позвонить господину Пулковскому и узнать, будет ли урегулирована эта ситуация.

"Это решение было подкорректировано в связи с тем, что мы запретили движение маршрутным автобусам и такси, отпала надобность в этом. Так как семья из двух-трех человек в личном автомобиле – это не 20-30 человек в автобусе. Это будет действовать на время ситуации — до 3 апреля", — сообщил в комментарии сайту "Сегодня" Виктор Пулковский.

Насколько эффективным будет решение с ограничением междугородних сообщений – сказать сложно. Ведь уже в воскресенье местные группы в социальных сетях пестрили сообщениями о том, что люди ищут, как добраться в Киев, и, собственно, предложениями подвезти в Киев, только уже за кругленькие суммы.

Без паники и дефицита

После двухдневного нагнетания ситуации в СМИ, представлялось, что город стал похожим на Чернобыль, люди бегают в панике и быстренько открывают личные производства масок. Но, оказалось, жизнь в Радомышле идет своим чередом, без истерики, дефицита продуктов и массовой паники.

Мы посетили несколько магазинов в центре города и нигде не было пустых полок и нехватки продуктов. В магазинах можно встретить людей, у которых в корзинках было сразу по несколько пачек макарон, различных круп и сахара, но явление это редкое. Единственное, чего не нашли, ­— это маски и санитайзеры. На аптеках висят объявления о том, что их нет в продаже. Решили уточнить в одной из аптек, есть ли маски – пока ждали свою очередь, такой же вопрос задали еще три человека.

"Масок нет, а когда привезут – неизвестно. Их нет даже у поставщиков", — говорит фармацевт.

Женщина в соседней очереди советует сшить маску самим.

"Я вот сшила сама и все хорошо, и не ищу больше", ­— говорит местная жительница, правда, сама стоит без маски.

Фото: "Сегодня"/Анастасия Ищенко

В аптеке рассказывают, что люди раскупили весь спирт, антисептики и даже хлоргексидин, который не слишком-то эффективен в этом случае.

"Особой паники я не заметила. Люди интересуются ситуацией, иногда ходят в масках, волнуются о своем здоровье и здоровье своих близких. Да, очереди стали чуть больше, но массовой паники нет", — рассказывает нам Катерина, которая живет в Радомышле.

После двухдневных прогулок по городу много людей в масках мы так и не насчитали. Да, некоторые их действительно носят, также в масках сидят все продавцы и кассиры, но массовой истерии по этому поводу нет.

"В городе паники нет, все работают в стандартном режиме. Я в маске, чтобы не заболеть", — делится наблюдениями местная жительница Лариса.

Около кофейни на улице стоит трое парней, один из них в маске и с бумажным стаканом кофе в руках.

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"А ты прям через маску пить будешь?", ­— уточняют у него товарищи.

Правда, стоит отметить, что, как для выходных дней, людей в городе действительно было немного. В обычное время площадь в центре забита машинами, сейчас же авто можно было сосчитать на пальцах. Зато, несмотря на запрет властей, в воскресенье все же открылась часть местного рынка.

Фото: "Сегодня"/Анастасия Ищенко

Когда мы приехали посмотреть, что же там происходит, на месте уже была полиция, а сами предприниматели медлительно и нехотя собирали товар.

"Да, рынок действительно закрывается. Вот, все собираются уже, это же не 10 секунд времени занимает", — поясняют нам полицейские.

В это же время торговцы поднимают крик о том, что они платят патент, поэтому их не имеют права закрывать.

"Что же люди есть будут, если рынок закроется?! А как нам жить, вы же о нас совсем не думаете", — кричит одна женщина.

К слову, уже в понедельник торговцы собрались под зданием администрации с требованиями открыть рынок. А в местных группах обсуждение того, будет ли работать рынок, до сих пор вызывает горячие споры.

У родных заболевшей женщины симптомов коронавируса нет

Лично пообщаться с главой администрации Виктором Пулковским нам не удалось, на рабочем месте его не было. Зато мы поговорили с мэром города Радомышль Владимиром Тетерским, которого застали в кабинете в воскресенье.

Градоначальник подчеркнул, что паники в городе нет. Хоть людей в центре города и стало меньше, они ходят по магазинам, общаются между собой — идет обычная повседневная жизнь. Еще до этого случая, когда у женщины нашли коронавирус, предпринимали превентивные меры: закрывали учебные заведения на карантин и запрещали проведение массовых мероприятий. К слову, сейчас вариант полного закрытия города не рассматривается.

"На данный вариант не рассматривается вариант, что город будет вообще закрыт. Мы все понимаем, что должно пройти 14 дней, но будем смотреть по ходу ситуации. Я не думаю, что город самоизолируется от внешнего мира. Думаю, мы сможем с этим справиться", — отметил Тетерский.

Что касается женщины, у которой обнаружили коронавирус, то ранее стало известно, что она посещала церковь во время болезни. Поэтому в изоляции и осмотре нуждались не только ее родные, но и прихожане церкви.

"Сейчас на самоизоляции находятся родные заболевшей женщины, которые с ней общались. Они дома, под присмотром семейных врачей. На данный момент, как сообщают врачи, состояние у них нормальное, без каких-либо симптомов заболевания. Те пять человек, которые контактировали с женщиной в церкви, тоже находятся на самоизоляции. Никаких признаков заболеваний – ни кашля, ни температуры – у них нет. Медицинские сотрудники, которые были в контакте с заболевшей, тоже находятся на карантине в районной больнице, их там 12 человек. Они обеспечены едой и всем необходимым", — рассказывает Владимир Тетерский.

Женщина, у которой нашли коронавирус, умерла 13 марта, около 15:00, а хоронить ее пришлось без участия родственников, которые были на карантине.

"Похоронили женщину на городском кладбище, придерживались всех необходимых предупредительных мер. Родных на похоронах не было, но они с пониманием отнеслись к этой ситуации", — говорит Тетерский.

В том случае, если еще у кого-то в Радомышле будут обнаружены симптомы заболевания, тестирование будут проводить житомирские врачи.

"Если у человека есть симптомы и признаки того, что это коронавирус, то местные врачи делают забор крови и отвозят кровь в Житомир, где специалисты проводят тестирование. По времени это занимает не слишком много", — подытожил мэр.

Видео: Сегодня

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