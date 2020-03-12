Коронавирус в Сумах: стали известны результаты теста путешественника из Италии

Мужчина три месяца гостил у своей дочери

У пожилого жителя Сум, который недавно вернулся из Италии, не обнаружили коронавирусную инфекцию нового типа. Об этом во время заседания заявил заместитель директора областного лабораторного центра МОЗ Михаил Мацюк.

По его словам, исследование проводили местные специалисты. Кроме того, к концу сегодняшнего дня, 12 марта, придут результаты исследований из Киева.

Как сообщают Sumy.Today, 73-летний "подозреваемый" в областную инфекционную больницу попал утром 10 марта. Выяснилось, что мужчина только недавно прилетел из Италии. Там он три месяца гостил у своей дочери.

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Ранее мы писали, что Министерство иностранных дел Украины призывает украинцев воздержаться от туристических поездок в страны, пораженные коронавирусом, в частности Египет и Таиланд.

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"Египет, Турция, Таиланд, ОАЭ, Испания, Франция, Греция, Китай, Южная Корея, Япония – это страны, которые у нас в топ-списке мониторинга, и мы призываем максимально осторожно относиться к поездкам", – обратился к украинцам министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Также "Сегодня" сообщали, что в Черновицкую область привезли гуманитарную помощь от ВОЗ.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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