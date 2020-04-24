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Коронавирус в Украине: на фабрике, где шили защиту для медиков, заболели семь человек

24 апреля, 16:46

Руслан Ровик

На фабрике завершили пошив 10 тысяч костюмов, и обнаружили инфекцию у сотрудников

В Виннице на фабрике "Володарка", где шили защитные костюмы для медиков, инфицирование коронавирусом подтвердили у семи рабоников предприятия.

Об этом заявил мэр города Сергей Моргунов во время брифинга по ситуации с распространением вируса.

"Если говорить о "Володарке", уже был завершен пошив этих 10 тысяч костюмов. Но я хочу остановиться отдельно, потому что очень много у прессы вопросов. К сожалению, на "Володарке" у одной из работниц был выявлен коронавирус. И там областной лабораторный центр провел ПЦР-тестирование всех контактных и потенциально контактных лиц. Было проведено более 200 тестов и, к сожалению, было обнаружено семь подтвержденных случаев", – сообщил он.

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Градоначальник отметил, что на фабрике провели дезинфекцию, и после нее предприятие работает в штатном режиме.

Как сообщалось, предприятие занимается производством костюмов для врачей по заказу Винницкого городского совета.

Отметим, что по состоянию на утро 24 апреля в Винницкой области было зафиксировано 370 случаев COVID-19, 51 человек сумел побороть инфекцию.

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Напомним, ранее сообщалось, что у молодых пациентов врачи заметили новый и странный симптом – пальцы на ногах краснели или синели.

Стоит добавить, что мы уже сообщали о том, передается ли коронавирус половым путем.

Может ли коронавирус жить на волосах. Смотрите в нашем сюжете:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Винница медики защита Фабрика звезд коронавирус

Источник: Сегодня

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