Коронавирус в Украине: на фабрике, где шили защиту для медиков, заболели семь человек

В Виннице на фабрике "Володарка", где шили защитные костюмы для медиков, инфицирование коронавирусом подтвердили у семи рабоников предприятия.
Об этом заявил мэр города Сергей Моргунов во время брифинга по ситуации с распространением вируса.
"Если говорить о "Володарке", уже был завершен пошив этих 10 тысяч костюмов. Но я хочу остановиться отдельно, потому что очень много у прессы вопросов. К сожалению, на "Володарке" у одной из работниц был выявлен коронавирус. И там областной лабораторный центр провел ПЦР-тестирование всех контактных и потенциально контактных лиц. Было проведено более 200 тестов и, к сожалению, было обнаружено семь подтвержденных случаев", – сообщил он.
Градоначальник отметил, что на фабрике провели дезинфекцию, и после нее предприятие работает в штатном режиме.
Как сообщалось, предприятие занимается производством костюмов для врачей по заказу Винницкого городского совета.
Отметим, что по состоянию на утро 24 апреля в Винницкой области было зафиксировано 370 случаев COVID-19, 51 человек сумел побороть инфекцию.
Напомним, ранее сообщалось, что у молодых пациентов врачи заметили новый и странный симптом – пальцы на ногах краснели или синели.
Стоит добавить, что мы уже сообщали о том, передается ли коронавирус половым путем.
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