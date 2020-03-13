Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

В Украине умерла женщина, заразившаяся коронавирусом

13 марта, 15:25

Руслан Ровик

В сети появилась информация о смерти пациента в Житомирской области

В сети появилась информация о первом летальном исходе от коронавируса в Украине – умерла женщина в Житомирской области.

Об этом сообщили на специализированном Telegram-канала "Коронавирус_инфо".

"Умерла 71-летняя женщина из Житомирской области больная коронавирусом. 12 марта у нее был зафиксирован лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Госпитализировали ее в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Позже у пациентки была диагностирована пневмония, а утром начал падать уровень кислорода в крови. Врачи решили подключить ее к аппарату искусственного дыхания.

Спасти больную не удалось. Женщина слишком поздно обратилась к врачам.

Эту информацию подтвердила советник министра здравоохранения, врач-инфекционист Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.

"К сожалению, первый умерший от COVID19 ... Житомирская область ...", - написала она.

Напомним, что умершая женщина жила в городе Радомышль, ей был 71 год. Пенсионерку госпитализировали 12 марта в тяжелом состоянии. Позже врачи сообщили, что ее состояние ухудшилось и было решено подключить женщину к аппарату искусственной вентиляции легких.

Также мы писали, что в Радомышле из-за угрозы распространения коронавируса установят блокпосты для контроля въезда и выезда людей.

Напомним, что в Радомышле уже ввели чрезвычайное положение.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
смерть Житомир умерла коронавирус житомирская область

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Николаеве из-за гриппа умерла молодая женщина
В Николаеве из-за гриппа умерла молодая женщинаДругие регионы
Слезы, поцелуи и фото с Зеленским: как встретили эвакуированных в Новых Санжарах (фото и видео)
Слезы, поцелуи и фото с Зеленским: как встретили эвакуированных в Новых Санжарах (фото и видео)Другие регионы
Тайно насиловал: на Черниговщине 13-летняя девочка забеременела от
Тайно насиловал: на Черниговщине 13-летняя девочка забеременела от "примерного" семьянинаДругие регионы
В Николаеве бандиты ночью ворвались в дом и пытали хозяев
В Николаеве бандиты ночью ворвались в дом и пытали хозяевДругие регионы
Зеленский проинспектировал уникальную в Украине бетонную трассу (видео)
Зеленский проинспектировал уникальную в Украине бетонную трассу (видео)Политика
Появились новые данные о состоянии инфицированной в Радомышле: что говорят врачи
Появились новые данные о состоянии инфицированной в Радомышле: что говорят врачиДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...