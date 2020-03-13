В Украине умерла женщина, заразившаяся коронавирусом

В сети появилась информация о первом летальном исходе от коронавируса в Украине – умерла женщина в Житомирской области.
Об этом сообщили на специализированном Telegram-канала "Коронавирус_инфо".
"Умерла 71-летняя женщина из Житомирской области больная коронавирусом. 12 марта у нее был зафиксирован лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Госпитализировали ее в критическом состоянии", - говорится в сообщении.
Позже у пациентки была диагностирована пневмония, а утром начал падать уровень кислорода в крови. Врачи решили подключить ее к аппарату искусственного дыхания.
Спасти больную не удалось. Женщина слишком поздно обратилась к врачам.
Эту информацию подтвердила советник министра здравоохранения, врач-инфекционист Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.
"К сожалению, первый умерший от COVID19 ... Житомирская область ...", - написала она.
Напомним, что умершая женщина жила в городе Радомышль, ей был 71 год. Пенсионерку госпитализировали 12 марта в тяжелом состоянии. Позже врачи сообщили, что ее состояние ухудшилось и было решено подключить женщину к аппарату искусственной вентиляции легких.
Также мы писали, что в Радомышле из-за угрозы распространения коронавируса установят блокпосты для контроля въезда и выезда людей.
Напомним, что в Радомышле уже ввели чрезвычайное положение.
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