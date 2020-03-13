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Коронавирус в Украине: женщина из Житомирской области – в тяжелом состоянии

13 марта, 11:39

Руслан Ровик

Пожилую женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Женщина из Житомирской области, у которой накануне диагностировали коронавирус, находится в тяжелом состоянии – ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщили на брифинге в Житомирской областной государственной администрации, 71-летняя пациентка живет в Радомышле.

"Уже сегодня утром женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, она в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

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Также чиновники ОГА подчеркнули, что женщина поздно обратилась к врачам за помощью и перевозить в Житомир ее не планируют, и будут лечить на месте – в Радомышле.

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Напомним, что первый случай коронавируса обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из путешествия по Италии.

Позже инфекцию зафиксировали еще у двух человек – в Черновицкой и Житомирской областях.

Напомним, что ранее в Минздраве напомнили украинцам о методах профилактики заражения любым вирусом, в том числе и COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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инфекция коронавирус житомирская область

Источник: Сегодня

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