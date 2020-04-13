Коронавирус в Житомирской области: где больше всего зараженных (карта)

В Житомирской области лабораторно подтвердили 94 случая инфицирования коронавирусом. Была опубликована карта распространения инфекции по районам области.
Как сообщили в областной государственной администрации, COVID-19 зафиксировали в шести регионах.
"В Житомирской области лабораторно подтвердили 94 случая заболевания COVID-19. Коронавирусная инфекция зафиксирована в Житомире, Бердичеве, Малине, Коростене, Новоград-Волынском и в Радомышльском, Житомирском, Бердичевском, Черняховском, Коростышевском, Пулинском районах", – говорится в сообщении.
Больше всего подтвержденных случаев коронавируса – в Бердичеве (23), Коростене (22) и Малине (21).
• Два случая в Радомышле (один летальный 13.03.2020);
• 11 случаев в Житомире;
• 23 случая в Бердичеве (1 – летальный 04.04.2020, 1 – летальный 09.04.2020);
• 1 случай в Бердичевском районе;
• 21 случай в Малине;
• 22 случая в Коростене;
• 1 случай в Житомирском районе;
• 2 случая в Черняховском районе;
• 1 случай в Новоград-Волынском;
• 2 случая в Овруче;
• 2 случая в Коростышеве;
• 5 случаев в Коростышевском районе;
• 1 случай в Пулинах.
Также сообщается, что за последние сутки лабораторный центр сделал 34 теста и обнаружил вирус у медика из Бердичева – женщины 1994 года рождения. Всего в области коронавирус подтвержден у 11 медработников. Они находятся в удовлетворительном состоянии.
В целом по области в больницы были доставлены 38 пациентов, 54 лечатся дома, трое людей находятся в тяжелом состоянии, один из них подключен к аппарату искусственного дыхания.
По последним данным, на утро 13 апреля в Украине официально подтверждено 3102 случая заражения COVID-19. Умерли 93 человека.
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