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Коронавирус в Житомирской области: где больше всего зараженных (карта)

13 апреля, 12:48

Руслан Ровик

Больше всего инфицированных оказалось в Бердичеве, Коростене и Малине

В Житомирской области лабораторно подтвердили 94 случая инфицирования коронавирусом. Была опубликована карта распространения инфекции по районам области.

Как сообщили в областной государственной администрации, COVID-19 зафиксировали в шести регионах.

"В Житомирской области лабораторно подтвердили 94 случая заболевания COVID-19. Коронавирусная инфекция зафиксирована в Житомире, Бердичеве, Малине, Коростене, Новоград-Волынском и в Радомышльском, Житомирском, Бердичевском, Черняховском, Коростышевском, Пулинском районах", – говорится в сообщении.

Больше всего подтвержденных случаев коронавируса – в Бердичеве (23), Коростене (22) и Малине (21).

• Два случая в Радомышле (один летальный 13.03.2020);

• 11 случаев в Житомире;

• 23 случая в Бердичеве (1 – летальный 04.04.2020, 1 – летальный 09.04.2020);

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• 1 случай в Бердичевском районе;

• 21 случай в Малине;

• 22 случая в Коростене;

• 1 случай в Житомирском районе;

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• 2 случая в Черняховском районе;

• 1 случай в Новоград-Волынском;

• 2 случая в Овруче;

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• 2 случая в Коростышеве;

• 5 случаев в Коростышевском районе;

• 1 случай в Пулинах.

Также сообщается, что за последние сутки лабораторный центр сделал 34 теста и обнаружил вирус у медика из Бердичева – женщины 1994 года рождения. Всего в области коронавирус подтвержден у 11 медработников. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

В целом по области в больницы были доставлены 38 пациентов, 54 лечатся дома, трое людей находятся в тяжелом состоянии, один из них подключен к аппарату искусственного дыхания.

По последним данным, на утро 13 апреля в Украине официально подтверждено 3102 случая заражения COVID-19. Умерли 93 человека.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Житомир бердичев коронавирус житомирская область Малин коростень

Источник: Сегодня

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