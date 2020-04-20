Коронавирус в Житомирской области: заразился полугодовалый ребенок

В Житомирской области, где ранее в Бердичеве от коронавируса умерла женщина, по состоянию на 19 апреля зафиксировано 226 случаев заражения. Среди новых случаев инфицирования один ребенок. Об этом председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко написал на своей странице в Facebook.

Бунечко сообщил, что за последние сутки ПЦР-тестированием подтверждено 15 новых случаев инфицирования. В частности, пять из в Житомире, два в Коростене, два в Бердичеве, два в Хорошевском районе и по одному в Малине, Любарском, Житомирском и Чудновском районах.

Самые младшие инфицированные – два мальчика из Коростеня (6 месяцев и 7 лет) и 11-летний мальчик из села Ивановка Житомирского района. Самыми старшими инфицированными стали 82-летняя женщина из Малина и 79-летняя женщина из Бердичева.

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"По состоянию на сейчас общая численность заражений составляет 226 человек. Теперь наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире – 59 человек, в Коростене – 56, и в Бердичеве – 43", – добавил глава ОГА.

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Напомним, ранее мы писали, что один из районов в Житомирской области стал очагом коронавируса.

Кроме того, недавно главный санитарный врач Житомирской области требовал закрыть четыре города и запретить частные авто на 10 дней.

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