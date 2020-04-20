Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Коронавирус в Житомирской области: заразился полугодовалый ребенок

20 апреля, 11:06

Татьяна Очеретяна

Самое большое количество заражений зафиксировали в Житомире

В Житомирской области, где ранее в Бердичеве от коронавируса умерла женщина, по состоянию на 19 апреля зафиксировано 226 случаев заражения. Среди новых случаев инфицирования один ребенок. Об этом председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко написал на своей странице в Facebook.

Бунечко сообщил, что за последние сутки ПЦР-тестированием подтверждено 15 новых случаев инфицирования. В частности, пять из в Житомире, два в Коростене, два в Бердичеве, два в Хорошевском районе и по одному в Малине, Любарском, Житомирском и Чудновском районах.

Самые младшие инфицированные – два мальчика из Коростеня (6 месяцев и 7 лет) и 11-летний мальчик из села Ивановка Житомирского района. Самыми старшими инфицированными стали 82-летняя женщина из Малина и 79-летняя женщина из Бердичева.

Реклама

"По состоянию на сейчас общая численность заражений составляет 226 человек. Теперь наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире – 59 человек, в Коростене – 56, и в Бердичеве – 43", – добавил глава ОГА.

В тренде
Причины пожаров в Житомирской области: Аваков рассказал о версиях следствия

Напомним, ранее мы писали, что один из районов в Житомирской области стал очагом коронавируса.

Кроме того, недавно главный санитарный врач Житомирской области требовал закрыть четыре города и запретить частные авто на 10 дней.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ребенок заражение коронавирус житомирская область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 20 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 20 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 20 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 20 апреля и все подробности из регионовУкраина
В Житомирской области сгорела столетняя церковь и 40 домов
В Житомирской области сгорела столетняя церковь и 40 домовДругие регионы
"Комендантский час" ввели еще в одной области УкраиныДругие регионы
Украина под замком: в каких областях и на сколько введен
Украина под замком: в каких областях и на сколько введен "комендантский час"Другие регионы
В райцентре на Винничине за сутки нашли более 30 зараженных коронавирусом: почти все – медики
В райцентре на Винничине за сутки нашли более 30 зараженных коронавирусом: почти все – медикиДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...