Койки есть, врачей – нет: как лечат пациентов с COVID-19 в Черкасской области (видео)

В больнице не было оборудования для лечения больных

В больнице для пациентов с коронавирусом в Монастырище Черкасской области есть места для более 80 больных. Однако медиков для их лечения, как и нового оборудования, нет.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

В больнице говорят, что медперсонал часто болеет.

"Мы контактируем с большим количеством больных долгое время. Здесь каждый пятый врач пострадал от опасного недуга, спасая пациентов", – сказала и. о. директора районной больницы Майя Соколенко.

При этом стабильная работа этого медучреждения важна для почти 30 000 жителей района. Отсюда до Черкасс – 250 километров. Люди просто не могут уехать в другую больницу.

Теперь из-за эпидемии врачи вынуждены выполнять двойную работу: за себя и за больных коллег.

"Самое трудное для врачей, это когда люди задыхаются, смотрят в глаза, а ты помочь ничем не можешь, потому что нет аппарата, нет кислорода", – сказала Соколенко.

Видео: Сегодня

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С этим больнице помог Фонд Рината Ахметова. В рамках программы медучреждение получило новое оборудование.

"Аппараты ИВЛ направляют как в крупные клиники областных центров, так и больницы отдаленных городов, сел и поселков. До конца года аппараты ИВЛ высокого класса получат во всех регионах Украины", – заявила директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

С февраля больницы по всей стране получили более тысячи единиц медицинского оборудования.

Напомним, ИВЛ-аппараты от Фонда Рината Ахметова уже спасают жизни в Петропавловской больнице.

Кроме того, в Херсонской области из-за коронавируса построят хранилища кислорода: больницы будут иметь в запасах до 20 000 тонн смеси.

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