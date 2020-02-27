Грабили на ходу: под Уманью задержали банду дорожных пиратов (фото, видео)

Прошедшей ночью в Уманском районе Черкасской области полицейские поймали группировку дорожных пиратов. Примечательно, что в банду входили две женщины.

Как рассказала сайту "Сегодня" спикер патрульной полиции Черкасской области Зоя Вовк, мужчина с двумя женщинами на ходу обворовывали фуру, которая перевозила фармацевтические товары.

"События развивались так: около двух часов ночи один из водителей увидел, что неизвестный на ходу достает из фуры коробки и выбрасывает их на дорогу. Также он увидел, что за фурой мчалось легковое авто, в которую женщинами быстро загружались выброшенные коробки одна за одной. Патрульные, получив сигнал, поехали выяснить, что происходит. Догнали фуру, как вдруг увидели, что из нее выскочил мужчина и стал убегать в поле. Патрульные его догнали, посадили в авто и помчали догонять легковое авто, в которое ранее загружались коробки. Это авто они также догнали. Одна из женщин была за рулем. В авто обнаружили 20 коробок и обрез охотничьего ружья. Также выяснилось, что мужчина из этой троицы находился в розыске. Открыто уголовное производство", – сообщила Зоя Вовк.

По данным ГУ НП в Черкасской области, задержанных проверят к причастности к другим подобным преступлениям. Задержанные женщины пока что отказались давать показания.

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