Кража, разбой и грабеж: в Черкасской области задержали злоумышленников

Им уже объявили о подозрении в преступлении

Полицейские задержали двух мужчин по подозрению в совершении серии уголовных преступлений, совершенных на территории Черкасской области. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

По данным ведомства, задержанные являются жителями города Смела. Они могут быть причастны к совершению краж, ограблений и разбойных нападений. Один из мужчин именует себя криминальным авторитетом города, так называемым "смотрящим".

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"Злоумышленников задержали сотрудники управления стратегических расследований с привлечением спецназа батальона полиции особого назначения. Во время проведения санкционированных обысков полицейские обнаружили вещи, которыми злоумышленники завладели у граждан: оружие, регистрационные документы на автомобили, несколько водительских удостоверений на разных лиц, кредитные карточки, денежные средства, мобильные телефоны с разными номерами, а также долговые расписки граждан", – говорится в сообщении.

Подозреваемые уже задержаны, им объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

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Сейчас полицейские проверяют членов группы на причастность к другим тяжким и особо тяжких преступлений, совершенных на территории Черкасской и другие области страны.

Напомним, что в Киеве задержали очередную банду "клофелинщиков" , которые подозреваются в двух разбойных нападениях и угоне машины. Самой младшей участнице преступной группы 15 лет.

Кроме того, в Одесской области полицейские задержали мужчину, который подозревается в том, что в начале августа обстрелял Mitsubishi Pajero на Киевской трассе, а через несколько часов совершил разбойное нападение на "Новую почту" в Нерубайском.

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