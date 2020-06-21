Резня в кафе: один погиб, восемь раненых, в Житомирской области объявлен план "Перехват"

По предварительным данным, поножовщину устроил уголовник, теперь он в бегах

В ночь с 20 на 21 июня в кафе поселка Житомирской области произошла поножовщина, в результате которой девять человек получили ранения, один из раненых скончался. После содеянного подозреваемый скрылся, полиция объявила в области план "Перехват". Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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По предварительным данным, между местным жителем, ранее судимым, и одним из посетителей кафе началась ссора. Мужчины вышли из кафе "поговорить по-мужски". Разговор закончился тем, что подозреваемый ударил ножом оппонента. А когда из кафе вышли другие посетители, чтобы прекратить ссору, то еще восемь человек получили ножевые ранения от разъяренного хулигана. Все пострадавшие – в возрасте от 22 до 29 лет.

После совершенного нападающий скрылся с места происшествия на автомобиле. Личность подозреваемого установили. По подозрению в нанесении ножевых ранений объявлен в розыск 40-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений.

Фото разыскиваемого опубликовала полиция Житомирской области.



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"Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Один человек от полученных ножевых ранений скончался в больнице, семеро находятся на лечении, одного выписали", – отметили в пресс-службе.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводит Хорошевское отделение полиции Коростышевского отдела полиции ГУ Нацполиции в области. Проводятся следственные (разыскные) действия, принимаются меры для установления местонахождения лица, готовится сообщение о подозрении. Досудебное расследование находится на контроле руководства прокуратуры Житомирской области.

Напомним, что недавно Житомирскую область потрясло массовое убийство в селе Попельня, где мужчина расстрелял из карабина семь человек.

Как сообщалось, в Одессе полицейские задержали семерых участников драки со стрельбой и поножовщиной, которая произошла в центре города, также возле одного из увеселительных заведений.

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