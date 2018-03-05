Крупная химавария в Чернигове: спасатели отработали жесткий сценарий

В Чернигове треснула емкость с ядовитым аммиаком и работники одного из предприятий оказались в смертельной опасности – по такой легенде в городе прошли учения спасателей.

Тренировка действий на территории крупного предприятия проходила на пивном заводе.

Кроме того, легенда учений предполагала, что ядовитое вещество могло распространиться за территорию завода, на жилые районы.

"В результате разрыва корпуса линейного ресивера образовалась трещина, из которой произошла утечка аммиака, в помещении аммиачно-холодильной станции номер два", – доводит спасателям условия учений диспетчер ГСЧС.

Пока на помощь рабочим спешат пожарные, с предприятия ведется экстренная эвакуация людей.

"К месту проведения учений привлекались два пожарно-спасательных отделения, одно отделение химической и биологической защиты, также была организована работа штаба по ликвидации аварии", – заявил Алексей Чалишев, заместитель начальника оперативно-координационного центра ГСЧС в Черниговской области.

В ходе учений отрабатывались вопросы осаждения облака опасного вещества и спасения пострадавших, которые находились внутри здания. Хотя это была лишь тренировка, спасатели работали исключительно в защитных костюмах.

После спасения условно пострадавших работники ГСЧС попытались остановить утечку аммиака: на условную трещину в емкости специальными средствами наложили бандаж и утечка опасного вещества была остановлена.

Напомним, ранее на Закарпатье спасатели эвакуировали из пылающего отеля 40 постояльцев: из-за плотного дыма не все смогли выбраться на улицу.

Между тем, за прошедшие сутки работники ГСЧС Запорожья провели 15 выездов, в ходе которых были спасены шесть человек.