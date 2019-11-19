Крупное ДТП в центре Херсона: копы установили виновника

По данным полиции, в крупную аварию спровоцировала женщина за рулем Mazda

Виновницей крупного ДТП в центре Херсона, в котором столкнулись сразу четыре автомобиля, а один из них перевернулся на крышу, оказалась женщина за рулем Mazda СХ-5.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции области, вызов на место ДТП инспекторы получили около девяти часов утра 18 ноября.

"По прибытию стражей порядка на месте уже работали медики, одного из участников происшествия госпитализировали. Полицейские установили, что женщина, управлявшая автомобилем Mazda СХ-5, при выезде со двора, не предоставила преимущество в движении автомобилю Audi-100 и совершила с ним столкновение", – говорится в сообщении.

В результате столкновения "немец" совершил наезд на припаркованный Peugeot-308. Автомобиль виновницы ДТП продолжил движение, выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Magentis, водитель которого и получил травмы.

После этого Mazda перевернулся и сбил дорожный знак, прекратив движение на улице Горного.

"На 44-летнюю жительницу Херсона инспекторы составили админпротокол по статье "нарушение правил дорожного движения, спровоцировавшее ДТП", – добавили копы.

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