Крушение Ан-12 под Львовом: в Виннице похоронили командира экипажа

Коллеги пилота назвали его "летчиком от Бога"

В Виннице похоронили командира Ан-12, который разбился под Львовом / Фото: Сегодня

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В Виннице провели в последний путь летчика – погибшего командира Ан-12, который разбился под Львовом. На церемонию прощания пришли друзья, знакомые и товарищи по службе. Виталию Степаненко было 46 лет.

Катастрофа произошла 4 октября. Самолет направлялся из Испании в Турцию с грузом запчастей, а в аэропорту Львова должен был дозаправиться, но не дотянул. Погибли пять человек, двое из них – винничане.

"Летчик от бога. Ну, без преувеличения. Он летал лучше всех на курсах. Вылетел самым первым и вообще был, ну душа-человек", – рассказал однокурсник погибшего летчика Сергей Филатов.

Напомним, в результате крушения воздушного судна погибли оба пилота и трое мужчин, сидевших ближе всего к кабине летчиков, – самолет упал на землю носовой частью, и тела двух человек спасателям пришлось "собирать" по частям.

Все детали ЧП читайте в материале "Крушение Ан-12 под Львовом: главные подробности, фото и видео".

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Все подробности в спецтеме Крушение Ан-12 под Львовом

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