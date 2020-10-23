Крыши сорвало за несколько минут: как сейчас живут пострадавшие от урагана в Кропивницком

Около 50 тысяч гривен получат пострадавшие вследствие урагана, который пронесся Кропивницким в минувшие выходные.

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В течение несколько минут он разбил три сотни домов. Люди только сейчас начали приходить в себя и восстанавливать дома.

"Сегодня" выясняли, хватит ли пострадавшим жителям Кропивницкого финансовой помощи, чтобы к зиме все починить.

"Уже ребята вон прикрыли пленкой, и уже хоть не так, как было…" – рассказывает корреспондентам пострадавшая от урагана кропивничанка Вера Чаплинская.

Кропивничане, как могут, спасают свои дома после урагана. За шесть дней практически расчистили дворы и улицы от мусора. Коммунальщики до сих пор чинят порывы электропроводов и газовых сетей.

Улицами ездит машина газовщиков. В рупоре звучит объявление:

"Будет проводиться пуск газа, просьба предоставить доступ!"

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Почти в каждом дворе кипит работа. Пенсионерке Вере Чаплинской помогает сын с друзьями. Крыши временно накрыли пленкой. Волонтеры привезли немного стройматериалов – деревянный брус. Но женщина говорит – без финансовой помощи не справится.

"Конечно нет, вы же все видели. А крыша? Еще надо чем-то ее покрыть", – говорит Вера Чаплинская.

Комиссия по ликвидации катастрофы уже обследовала ее дом. Как и двор супругов Барбаров. Составили акты повреждений. Сумму ущерба будут вычислять индивидуально. Но ждать – некогда. Евгения Барбара через три недели должна ехать в роддом.

"Мы вот эту сторону накрыли, здесь сейчас будем накрывать. Где-то 20 тысяч уже потрачено, надо еще тысяч 60, не считая работы", – подсчитал пострадавший от урагана Павел Барбара.

Таким сокрушительным разрушениям два микрорайона частного сектора в Кропивницком подверглись в минувшие выходные. Окрестностями города пронесся настоящий торнадо. За несколько минут разбил три сотни домов.

Две с половиной сотни домов уже обследовали специалисты. Убытков насчитали на 22,5 миллиона гривен. Пока выплатят не более 50 000 на семью. Остальное городские чиновники еще будут искать.

Но это – капля в море, говорит пострадавшая от урагана Наталья Кибисова. Их дом сильно повредило ветром, и затопило ливнем. На ремонт, по ее словам, необходимо не менее 200 тысяч.

"Пришлось все выбросить. Все утеплители, все, до досок", – говорит Наталья Кибисова.

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В мэрии говорят: делают, что могут. Лишних денег в бюджете нет. Поэтому помогать пытаются еще и материалами и рабочей силой. Об этом договариваются с местными предпринимателями. Прежде всего помогают пенсионерам и людям с инвалидностью.

"Таких у нас 24 дома. Очень большой объем работы. Вот, как на этом объекте – здесь и кладка, и арматуры пояс нужно заливать, потому что нарушило и стены, и крышу жилого дома", – показывает заместитель городского головы Кропивницкого Александр Мосин.

Средства на восстановление домов собирают и волонтеры. Пока микрорайоны – без света и газа, жителей подкармливают горячими обедами.

Новости "Сегодня" также писали о последствиях урагана, который пронесся под Херсоном.

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