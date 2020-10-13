Выборы в Виннице: списки кандидатов в депутаты от 18 партий

Борьба идет за 54 места в городском совете

До местных выборов остается меньше двух недель. 25 октября жителям Винницы придется выбирать и мэра, и новый состав городского совета. Всего в горсовет могут пройти 54 депутата, за эти места борются 18 политических партий.

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Сайт "Сегодня" решил изучить первую десятку лиц, которые предложили выбирать винничанам местные и национальные партии.

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"Адвокат"

Билошкурский Александр Валерьевич – 45 лет, гражданин Украины и винничанин. Директор частного охранного агентства Consulting expert group Dictum-Factum. Не судим, имеет высшее образование – Национальная академия внутренних дел и Институт подготовки специалистов статистики и рынка. В 2015 году также баллотировался на выборах в Винницкий горсовет, а также выдвигался на должность мэра, однако набрать достаточное количество голосов ему не удалось. Как в 2019 году, когда он боролся на выборах в Верховную Раду в мажоритарном округе №12. Яковенко Сергей Евгеньевич. Сидлецкая Юлия Александровна. Маковей Юлия Александровна. Мисевич Валентин Александрович. Якобчук Тарас Иванович. Иноземцев Александр Павлович. Кравчук Лариса Васильевна. Ланге Олег Вячеславович. Малюта Диана Юрьевна.

"Воля"

Сергиенко Сергей Витальевич – 43 года, гражданин Украины и винничанин. Менеджер в ВГ "Виктор". Судимостей нет. В 2015 году прошел в городской совет Винницы от партии "Рух новых сил". Образование высшее. Удод Николай Васильевич. Воловодюк Владимир Владимирович. Гавришко Майя Владимировна. Накельская Олеся Степановна. Дужак Виталий Анатольевич. Полторак Анна Сергеевна. Жаровская Елена Петровна. Назаренко Алексей Александрович. Якименко Анатолий Леонидович.

"Батькивщина"

Тихонюк Николай Сергеевич – 64 года, родился в Винницкой области, живет в Виннице. Владелец и директор компании по аренде недвижимости "Океан-1". Судимостей нет. Образование высшее. В 2015 году был избран членом Винницкого горсовета от партии "Батькивщина". В 2006 и 2007 годах баллотировался на выборах в Верховную Раду, однако не прошел. Мейдич Татьяна Владимировна. Коробкин Юрий Николаевич. Иорданов Юрий Иванович. Тихонюк Виктория Николаевна. Андрейчук Вячеслав Викторович. Ларин Роман Николаевич. Паламарчук Юлия Ивановна. Пушкарь Владислав Анатольевич. Бодачевская Яна Владимировна.

"Свобода"

Фурман Алексей Юрьевич – 51 год, гражданин Украины, винничанин. Директор компании "Козак+", которая занимается реализацией упаковки и упаковочного оборудования. Судимостей нет, высшее образование – Винницкий государственный педагогический институт (учитель истории и обществознания). Бывший депутат Винницкого горсовета (1996-2006 года), депутат Верховной Рады VII созыва. Базелюк Владимир Васильевич. Выгонюк Андрей Владимирович. Кондратюк Людмила Николаевна. Михиенко Лариса Григорьевна. Гайдай Андрей Сергеевич. Мартынюк Виктор Николаевич. Стороженко Олег Михайлович. Стефанков Наталья Николаевна. Базелюк Мария Степановна.

"Голос"

Никиторович Василий Александрович – 35 лет, гражданин Украины и винничанин. ФЛП, основатель предприятия "Галактика-ВИН", которое занимается выращиванием и оптовой торговлей зерном. Судимостей нет. Образование высшее. Куценко Богдан Анатольевич. Овчарук Мария Валентиновна. Мрочко Ярослав Ярославович. Януш Марина Петровна. Корпан Александр Александрович. Кошелева Любовь Алексеевна. Корсун Андрей Васильевич. Ревенко Марина Борисовна. Доменюк Владимир Николаевич.

"Европейская солидарность"

Каминский Валерий Владиславович – 37 лет, гражданин Украины, родился в Первомайске, Николаевской области, живет в Виннице. Уролог первой категории в медицинском центре "Инномед". Не судим. Высшее образование – Винницкий национальный медицинский университет (лечебное дело). Верлан-Кульшенко Елена Александровна. Заремба Вячеслав Брониславович. Понайотов Юлия Витальевна. Гаврилова Елена Анатольевна. Сергийчук Сергей Петрович. Синявская Инна Александровна. Домбровская Ольга Сергеевна. Тимощук Максим Анатольевич. Затайдух Роман Олегович.

"За майбутнє "

Юрчишин Петр Васильевич – 62 года, гражданин Украины, родился в Антраците, Луганская область, но живет в городе Хмельник, Винницкой области. Бывший депутат Хмельницкого районного совета и народный депутат Украины VIII и IX созывов. Судимости нет. Высшее образование – Винницкий политехнический институт. Халупьяк Татьяна Ивановна. Тодосийчук Владимир Леонидович. Ткачук Павел Григорьевич. Браиловская Алина Владимировна. Рудый Олег Александрович. Адамчук Максим Владимирович. Днепровская Алена Васильевна. Прокопчук Леонид Николаевич. Токарь Алла Владимировна.

"Народный Рух Украины"

Бевз Светлана Владимировна – 46 лет, гражданка Украины, винничанка. Работает на кафедре электрических станций и систем Винницкого национального технического университета. Судимости нет. Образование высшее. В 2019 году баллотировалась на выборах в Верховную Раду как самовыдвиженец, но не набрала достаточно голосов. Щербань Валерий Михайлович. Палий Валерий Максимович. Гандурская Ольга Игоревна. Барвинченко Александр Викторович. Верич Андрей Анатольевич. Сохацкий Федор Николаевич. Шпак-Мельник Валентина Харитоновна. Сиранчук Михаил Иванович. Цибулина Екатерина Михайловна.

"Наш край"

Откидач Василий Иванович – 64 года, гражданин Украины, живет в Виннице. Частный предприниматель, директор фирмы "АВС-Цитрус", которая занимается производством и продажей минеральной и сладкой воды. Образование высшее. В 2015 году баллотировался в Винницкий областной и городской совет от партии "Социалисты", однако не прошел. Бойко Николай Борисович. Коваль Валерий Евгеньевич. Мельникова Анна Владимировна. Торохтий Виктория Николаевна. Кислюк Олег Вадимович. Маслов Владимир Александрович. Павлов Павел Русланович. Котова Ирина Ивановна. Онофрийчук Валентина Витальевна.

"Оппозиционная платформа – За жизнь"

Алекса Олег Юрьевич – 54 года, гражданин Украины, родился в Монголии, но живет в Виннице. Глава Винницкой областной федерации бокса и депутат Винницкого городского совета. Судимость отсутствует. Высшее образование – Винницкий государственный педагогический университет (учитель физкультуры). Ревунов Александр Николаевич. Пискун Донатас Натанович. Барабаш Людмила Михайловна. Бондарчук Наталья Валерьевна. Грушко Сергей Сергеевич. Горлачов Игорь Ярославович. Яременко Николай Владимирович. Лепе Елена Владимировна. Нагорняк Ирина Александровна.

"Партия винничан"

Бронюк Виктор Владимирович – 41 год, гражданин Украины, винничанин. Лидер музыкальной группы "ТиК". Судимости нет. Высшее образование – Винницкий государственный педагогический университет (исторический факультет). Корченюк Роман Владимирович. Филонова Анна Валентиновна. Бессараба Елена Юрьевна. Грищук Алексей Анатольевич. Лета Алексей Иванович. Гуменный Леонид Александрович. Никифорова Татьяна Михайловна. Выхованец Александр Юрьевич. Важова Ольга Иосифовна.

"Партия Шария"

Магденко Светлана Александровна – 35 лет, гражданка Украины, родилась в Кровом Роге, но живет в селе Винницкие Хуторы в Винницкой области. Учительница начальных классов в школе. Судимости нет. Образование высшее. Пшебельський Александр Викторович. Отеранський Вячеслав Александрович. Мовчан-Яблонский Энрике Мигель Антонио. Пастухова Александра Андреевна. Марчук Сергей Александрович. Слаблюка Виктор Владимирович. Чаланов Владислав Васильевич. Талимончик Елена Викторовна. Байдак Дарья Валерьевна.

"Радикальная партия Олега Ляшко"

Зубик Александр Петрович – 37 лет, гражданин Украины, винничанин. Адвокат. Судимостей нет. Образование высшее. Кобец Алина Владимировна. Вичковський Вадим Вячеславович. Калачик Александр Леонидович. Барчишена Алена Александровна. Голяк Юрий Леонидович. Дахновский Виталий Сергеевич. Голяк Наталья Александровна. Маринюк Юлия Владимировна. Шиндер Андрей Васильевич.

"Движение справедливости"

Безпалько Ольга Николаевна – 31 год, гражданка Украины, винничанка. Заместитель директора по управлению персоналом и социальной политике – начальник Управления социальной политики "Укрзализныци". Судимостей нет. Образование высшее. В 2014 году баллотировалась на выборах в Верховную Раду, была включена под №100 в список "Оппозиционного блока". Лисецкая Мария Николаевна. Высоцкий Андрей Александрович. Радьога Екатерина Михайловна. Мустафаев Тимур Тарханович. Дробаха Сергей Викторович. Обиднык Николай Демьянович. Мацера Светлана Николаевна. Солей Вадим Васильевич. Сороколита Людмила Петровна.

"Сила и Честь"

Товмасян Виген Владимирович – 52 года, гражданин Украины, родился в Азербайджане, но живет в Виннице. Директор и главврач частной медицинской клиники "Товмед". Судимостей нет. Образование высшее – Ереванский государственный медицинский университет. Заболотный Владимир Федорович. Семчук Владимир Трофимович. Чирка Ольга Викторовна. Костюк Наталья Петровна. Антонюк Виталий Васильевич. Трофимчук Роман Михайлович. Зеленчук Татьяна Анатольевна. Мислицька Наталья Анатольевна. Касияненко Василий Харитонович.

"Слуга народа"

Борзов Сергей Сергеевич – 40 лет, гражданин Украины, винничанин. Глава Винницкой областной государственной администрации. Судимостей нет. Образование высшее – Винницкий педагогический университет (исторический факультет). Также баллотируется на выборах мэра Винницы. Теренчук Александр Викторович. Сидоренко Дмитрий Сергеевич. Головчук Юлия Александровна. Юрчак Маргарита Игоревна. Плясовица Виталий Юрьевич. Ганчук Михаил Дмитриевич. Корженко Константин Иванович. Подолянчук Диана Станиславовна. Малиновская Ольга Олеговна.

"Украинская стратегия Гройсмана"

Моргунов Сергей Анатольевич – 52 года, гражданин Украины, винничанин. Действующий мэр Винницы. В прошлом – депутат Винницкого горсовета (в 2002-2015 годах). Судимостей нет. Образование высшее – Черновицкий государственный университет им. Ю. Федьковича (преподаватель истории) и Национальная академия государственного управления при Президенте Украины (управление общественным развитием). Также подал свою кандидатуру на выборах городского главы Винницы. Яблонский Павел Васильевич. Власюк Алла Владимировна. Яровая Светлана Андреевна. Пижевский Андрей Анатольевич. Иващук Антонина Янковна. Мельник Александр Сергеевич. Торкотюк Виктор Викторович. Онофрийчук Владимир Владимирович. Куцая Светлана Валентиновна.

"Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью"

Вовк Татьяна Георгиевна – 57 лет, гражданка Украины, винничанка. Директор компании "Мир тепла", которая занимается продажей и установкой отопительного оборудования. Судимостей нет. Образование высшее. Артюх Владимир Николаевич. Творун Петр Никифорович. Шевчук Наталья Олеговна. Сидаш Андрей Викторович. Иванова Елена Анатольевна. Каноник Петр Иванович. Буран Валентина Васильевна. Карпенко Андрей Александрович. Старый Николай Николаевич. Бобрусь Ольга Павловна.

В этом году местные выборы будут проходить по-новому. В частности, изменились бюллетени, подробнее – в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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