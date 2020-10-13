Выборы в Виннице: списки кандидатов в депутаты от 18 партий

До местных выборов остается меньше двух недель. 25 октября жителям Винницы придется выбирать и мэра, и новый состав городского совета. Всего в горсовет могут пройти 54 депутата, за эти места борются 18 политических партий.
Сайт "Сегодня" решил изучить первую десятку лиц, которые предложили выбирать винничанам местные и национальные партии.
"Адвокат"
- Билошкурский Александр Валерьевич – 45 лет, гражданин Украины и винничанин. Директор частного охранного агентства Consulting expert group Dictum-Factum. Не судим, имеет высшее образование – Национальная академия внутренних дел и Институт подготовки специалистов статистики и рынка. В 2015 году также баллотировался на выборах в Винницкий горсовет, а также выдвигался на должность мэра, однако набрать достаточное количество голосов ему не удалось. Как в 2019 году, когда он боролся на выборах в Верховную Раду в мажоритарном округе №12.
- Яковенко Сергей Евгеньевич.
- Сидлецкая Юлия Александровна.
- Маковей Юлия Александровна.
- Мисевич Валентин Александрович.
- Якобчук Тарас Иванович.
- Иноземцев Александр Павлович.
- Кравчук Лариса Васильевна.
- Ланге Олег Вячеславович.
- Малюта Диана Юрьевна.
"Воля"
- Сергиенко Сергей Витальевич – 43 года, гражданин Украины и винничанин. Менеджер в ВГ "Виктор". Судимостей нет. В 2015 году прошел в городской совет Винницы от партии "Рух новых сил". Образование высшее.
- Удод Николай Васильевич.
- Воловодюк Владимир Владимирович.
- Гавришко Майя Владимировна.
- Накельская Олеся Степановна.
- Дужак Виталий Анатольевич.
- Полторак Анна Сергеевна.
- Жаровская Елена Петровна.
- Назаренко Алексей Александрович.
- Якименко Анатолий Леонидович.
"Батькивщина"
- Тихонюк Николай Сергеевич – 64 года, родился в Винницкой области, живет в Виннице. Владелец и директор компании по аренде недвижимости "Океан-1". Судимостей нет. Образование высшее. В 2015 году был избран членом Винницкого горсовета от партии "Батькивщина". В 2006 и 2007 годах баллотировался на выборах в Верховную Раду, однако не прошел.
- Мейдич Татьяна Владимировна.
- Коробкин Юрий Николаевич.
- Иорданов Юрий Иванович.
- Тихонюк Виктория Николаевна.
- Андрейчук Вячеслав Викторович.
- Ларин Роман Николаевич.
- Паламарчук Юлия Ивановна.
- Пушкарь Владислав Анатольевич.
- Бодачевская Яна Владимировна.
"Свобода"
- Фурман Алексей Юрьевич – 51 год, гражданин Украины, винничанин. Директор компании "Козак+", которая занимается реализацией упаковки и упаковочного оборудования. Судимостей нет, высшее образование – Винницкий государственный педагогический институт (учитель истории и обществознания). Бывший депутат Винницкого горсовета (1996-2006 года), депутат Верховной Рады VII созыва.
- Базелюк Владимир Васильевич.
- Выгонюк Андрей Владимирович.
- Кондратюк Людмила Николаевна.
- Михиенко Лариса Григорьевна.
- Гайдай Андрей Сергеевич.
- Мартынюк Виктор Николаевич.
- Стороженко Олег Михайлович.
- Стефанков Наталья Николаевна.
- Базелюк Мария Степановна.
"Голос"
- Никиторович Василий Александрович – 35 лет, гражданин Украины и винничанин. ФЛП, основатель предприятия "Галактика-ВИН", которое занимается выращиванием и оптовой торговлей зерном. Судимостей нет. Образование высшее.
- Куценко Богдан Анатольевич.
- Овчарук Мария Валентиновна.
- Мрочко Ярослав Ярославович.
- Януш Марина Петровна.
- Корпан Александр Александрович.
- Кошелева Любовь Алексеевна.
- Корсун Андрей Васильевич.
- Ревенко Марина Борисовна.
- Доменюк Владимир Николаевич.
"Европейская солидарность"
- Каминский Валерий Владиславович – 37 лет, гражданин Украины, родился в Первомайске, Николаевской области, живет в Виннице. Уролог первой категории в медицинском центре "Инномед". Не судим. Высшее образование – Винницкий национальный медицинский университет (лечебное дело).
- Верлан-Кульшенко Елена Александровна.
- Заремба Вячеслав Брониславович.
- Понайотов Юлия Витальевна.
- Гаврилова Елена Анатольевна.
- Сергийчук Сергей Петрович.
- Синявская Инна Александровна.
- Домбровская Ольга Сергеевна.
- Тимощук Максим Анатольевич.
- Затайдух Роман Олегович.
"За майбутнє "
- Юрчишин Петр Васильевич – 62 года, гражданин Украины, родился в Антраците, Луганская область, но живет в городе Хмельник, Винницкой области. Бывший депутат Хмельницкого районного совета и народный депутат Украины VIII и IX созывов. Судимости нет. Высшее образование – Винницкий политехнический институт.
- Халупьяк Татьяна Ивановна.
- Тодосийчук Владимир Леонидович.
- Ткачук Павел Григорьевич.
- Браиловская Алина Владимировна.
- Рудый Олег Александрович.
- Адамчук Максим Владимирович.
- Днепровская Алена Васильевна.
- Прокопчук Леонид Николаевич.
- Токарь Алла Владимировна.
"Народный Рух Украины"
- Бевз Светлана Владимировна – 46 лет, гражданка Украины, винничанка. Работает на кафедре электрических станций и систем Винницкого национального технического университета. Судимости нет. Образование высшее. В 2019 году баллотировалась на выборах в Верховную Раду как самовыдвиженец, но не набрала достаточно голосов.
- Щербань Валерий Михайлович.
- Палий Валерий Максимович.
- Гандурская Ольга Игоревна.
- Барвинченко Александр Викторович.
- Верич Андрей Анатольевич.
- Сохацкий Федор Николаевич.
- Шпак-Мельник Валентина Харитоновна.
- Сиранчук Михаил Иванович.
- Цибулина Екатерина Михайловна.
"Наш край"
- Откидач Василий Иванович – 64 года, гражданин Украины, живет в Виннице. Частный предприниматель, директор фирмы "АВС-Цитрус", которая занимается производством и продажей минеральной и сладкой воды. Образование высшее. В 2015 году баллотировался в Винницкий областной и городской совет от партии "Социалисты", однако не прошел.
- Бойко Николай Борисович.
- Коваль Валерий Евгеньевич.
- Мельникова Анна Владимировна.
- Торохтий Виктория Николаевна.
- Кислюк Олег Вадимович.
- Маслов Владимир Александрович.
- Павлов Павел Русланович.
- Котова Ирина Ивановна.
- Онофрийчук Валентина Витальевна.
"Оппозиционная платформа – За жизнь"
- Алекса Олег Юрьевич – 54 года, гражданин Украины, родился в Монголии, но живет в Виннице. Глава Винницкой областной федерации бокса и депутат Винницкого городского совета. Судимость отсутствует. Высшее образование – Винницкий государственный педагогический университет (учитель физкультуры).
- Ревунов Александр Николаевич.
- Пискун Донатас Натанович.
- Барабаш Людмила Михайловна.
- Бондарчук Наталья Валерьевна.
- Грушко Сергей Сергеевич.
- Горлачов Игорь Ярославович.
- Яременко Николай Владимирович.
- Лепе Елена Владимировна.
- Нагорняк Ирина Александровна.
"Партия винничан"
- Бронюк Виктор Владимирович – 41 год, гражданин Украины, винничанин. Лидер музыкальной группы "ТиК". Судимости нет. Высшее образование – Винницкий государственный педагогический университет (исторический факультет).
- Корченюк Роман Владимирович.
- Филонова Анна Валентиновна.
- Бессараба Елена Юрьевна.
- Грищук Алексей Анатольевич.
- Лета Алексей Иванович.
- Гуменный Леонид Александрович.
- Никифорова Татьяна Михайловна.
- Выхованец Александр Юрьевич.
- Важова Ольга Иосифовна.
"Партия Шария"
- Магденко Светлана Александровна – 35 лет, гражданка Украины, родилась в Кровом Роге, но живет в селе Винницкие Хуторы в Винницкой области. Учительница начальных классов в школе. Судимости нет. Образование высшее.
- Пшебельський Александр Викторович.
- Отеранський Вячеслав Александрович.
- Мовчан-Яблонский Энрике Мигель Антонио.
- Пастухова Александра Андреевна.
- Марчук Сергей Александрович.
- Слаблюка Виктор Владимирович.
- Чаланов Владислав Васильевич.
- Талимончик Елена Викторовна.
- Байдак Дарья Валерьевна.
"Радикальная партия Олега Ляшко"
- Зубик Александр Петрович – 37 лет, гражданин Украины, винничанин. Адвокат. Судимостей нет. Образование высшее.
- Кобец Алина Владимировна.
- Вичковський Вадим Вячеславович.
- Калачик Александр Леонидович.
- Барчишена Алена Александровна.
- Голяк Юрий Леонидович.
- Дахновский Виталий Сергеевич.
- Голяк Наталья Александровна.
- Маринюк Юлия Владимировна.
- Шиндер Андрей Васильевич.
"Движение справедливости"
- Безпалько Ольга Николаевна – 31 год, гражданка Украины, винничанка. Заместитель директора по управлению персоналом и социальной политике – начальник Управления социальной политики "Укрзализныци". Судимостей нет. Образование высшее. В 2014 году баллотировалась на выборах в Верховную Раду, была включена под №100 в список "Оппозиционного блока".
- Лисецкая Мария Николаевна.
- Высоцкий Андрей Александрович.
- Радьога Екатерина Михайловна.
- Мустафаев Тимур Тарханович.
- Дробаха Сергей Викторович.
- Обиднык Николай Демьянович.
- Мацера Светлана Николаевна.
- Солей Вадим Васильевич.
- Сороколита Людмила Петровна.
"Сила и Честь"
- Товмасян Виген Владимирович – 52 года, гражданин Украины, родился в Азербайджане, но живет в Виннице. Директор и главврач частной медицинской клиники "Товмед". Судимостей нет. Образование высшее – Ереванский государственный медицинский университет.
- Заболотный Владимир Федорович.
- Семчук Владимир Трофимович.
- Чирка Ольга Викторовна.
- Костюк Наталья Петровна.
- Антонюк Виталий Васильевич.
- Трофимчук Роман Михайлович.
- Зеленчук Татьяна Анатольевна.
- Мислицька Наталья Анатольевна.
- Касияненко Василий Харитонович.
"Слуга народа"
- Борзов Сергей Сергеевич – 40 лет, гражданин Украины, винничанин. Глава Винницкой областной государственной администрации. Судимостей нет. Образование высшее – Винницкий педагогический университет (исторический факультет). Также баллотируется на выборах мэра Винницы.
- Теренчук Александр Викторович.
- Сидоренко Дмитрий Сергеевич.
- Головчук Юлия Александровна.
- Юрчак Маргарита Игоревна.
- Плясовица Виталий Юрьевич.
- Ганчук Михаил Дмитриевич.
- Корженко Константин Иванович.
- Подолянчук Диана Станиславовна.
- Малиновская Ольга Олеговна.
"Украинская стратегия Гройсмана"
- Моргунов Сергей Анатольевич – 52 года, гражданин Украины, винничанин. Действующий мэр Винницы. В прошлом – депутат Винницкого горсовета (в 2002-2015 годах). Судимостей нет. Образование высшее – Черновицкий государственный университет им. Ю. Федьковича (преподаватель истории) и Национальная академия государственного управления при Президенте Украины (управление общественным развитием). Также подал свою кандидатуру на выборах городского главы Винницы.
- Яблонский Павел Васильевич.
- Власюк Алла Владимировна.
- Яровая Светлана Андреевна.
- Пижевский Андрей Анатольевич.
- Иващук Антонина Янковна.
- Мельник Александр Сергеевич.
- Торкотюк Виктор Викторович.
- Онофрийчук Владимир Владимирович.
- Куцая Светлана Валентиновна.
"Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью"
- Вовк Татьяна Георгиевна – 57 лет, гражданка Украины, винничанка. Директор компании "Мир тепла", которая занимается продажей и установкой отопительного оборудования. Судимостей нет. Образование высшее.
- Артюх Владимир Николаевич.
- Творун Петр Никифорович.
- Шевчук Наталья Олеговна.
- Сидаш Андрей Викторович.
- Иванова Елена Анатольевна.
- Каноник Петр Иванович.
- Буран Валентина Васильевна.
- Карпенко Андрей Александрович.
- Старый Николай Николаевич.
- Бобрусь Ольга Павловна.
В этом году местные выборы будут проходить по-новому. В частности, изменились бюллетени, подробнее – в видеосюжете "Сегодня":
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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