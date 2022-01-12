Кто стоит за волной "минирований" в Украине? Ответили в полиции

В Украине сегодня пронеслась волна "минирований", правоохранители все еще проверяют информацию о взрывчатках

В полиции рассказали, кто может стоять за массовыми "минированиями" / Фото: Коллаж: Сегодня

В полиции Черкасской области отмечают, что ранее сообщения о минировании поступали из России или оккупированных территорий.

Об этом сайту "Сегодня" рассказала спикер полиции Черкасской области Зоя Вовк.

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Отметим, что в более чем 20 школах Черкасс взрывчатки не нашли.

"Проверили больше 20 школ, никаких опасных предметов не выявили. Проверки еще продолжаются. Как показала практика из прошлых лет, когда были такие же волны "минирований", то сообщения поступали либо с оккупированных территорий, либо с территории России", – рассказала нам Зоя Вовк.

Напомним, неизвестный сообщил, что в Черкассах заминированы все школы.

В Черкассах сообщили о "минировании" всех школ

В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что школы города заминированы.

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"Все школы в городе Черкассы заминированы. Я всю жизнь всех ненавидел. Сегодня вы все почувствуете мою ненависть. Вам всем конец. Я взорву все школы в Черкассах. Вы все умрете", – написал автор.

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