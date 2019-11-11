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Кто выстрелил первым: подробности гибели адвоката в деле убийства Вороненкова

11 ноября, 17:44

В полиции раскрыли некоторые детали убийства Святослава Пархоменко в Житомирской области

/ Фото: Pixabay

Адвокат Святослав Пархоменко, который 11 ноября погиб в результате перестрелки в Житомирской области, открыл огонь первым.

Как сообщил начальник Коростышевского отдела Нацполиции Дмитрий Гаращенко, поводом для конфликта между тремя егерями от организации "Радомышльские охотники" и семью охотниками стало то, что последние охотились в угодьях без лицензии.

В итоге Пархоменко, который являлся руководителем егерской организации, несколько раз выстрелил из пистолета в сторону одного из охотников, а тот, в свою очередь, открыл ответный огонь из охотничьего ружья, в результате чего адвокат был ранен и скончался на месте.

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Фото: пресс-служба Нацполиции Житомирской области

Его убийца попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Всех остальных участников инцидента задержали, а оружие изъяли. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства случившегося, а после экспертиз будет принято решение об объявлении подозрения.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства по статьям за покушение на преступление, умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.

Резонанс случившееся получило ввиду того, что Пархоменко представлял интересы Александра Лося, которого подозревают в организации убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Напомним, что Вороненкова расстреляли 23 марта 2017 года в центре Киева. Как ранее выяснило следствие, его убийство организовало ФСБ через российского криминального "авторитета" Владимира Тюрина.

Все подробности в спецтеме Убийство Вороненкова

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Источник: Сегодня

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