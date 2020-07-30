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Кулаком в лицо: в Херсонской области избили нардепа (видео)

30 июля, 17:04

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Словесный конфликт перерос в потасовку

В поселке Железный Порт Херсонской области произошел конфликт между народным депутатом и другим отдыхающим, в результате которого нардепа ударили кулаком в лицо.

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Как сообщает УНН, ссылаясь на правоохранителей, речь идет об Андрее Одарченко из фракции "Слуга народа".

Отмечается, что инцидент с участием народного депутата произошел в местном кафе на побережье Черного моря. По неизвестным причинам между ним и другим посетителем кафе возник конфликт. В результате мужчина ударил нардепа рукой в лицо.

"Около 16:00 на пляже в поселке Железный Порт возник словесный конфликт. В ходе него мужчина ударил ладонью по лицу народного депутата. На место была вызвана полиция. Мужчина был установлен и найден, его доставили в полицейскую станцию. Также было открыто уголовное производство по статье "умышленное легкое телесное повреждение", – рассказал "Сегодня" спикер полиции Херсонской области Виталий Байдаров.

На видео самой драки нет, но видно, как возмущаются люди. А человек, которого называют депутатом, выглядит пьяным.

Видео: Сергей Никитенко/YouTube

Если вина нападавшего будет доказана в суде, то ему грозит либо штраф 850 грн, либо исправительные работы сроком до одного года.

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Ранее мы сообщали, что на автозаправке под Житомиром в драке пострадал нардеп.

Также напомним, в центре Киева в ресторане произошла потасовка при участии народного депутата фракции ОПЗЖ Ильи Кивы.

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избиение полиция нардеп конфликт Херсонская область слуга народа
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