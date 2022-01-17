Купаться будем на морозе? Какая погода будет на Крещение

Украинские синоптики рассказали, какая температура будет на улице в день Крещения, когда люди выходят окунаться в прорубях

Из года в год с разу после крещенских купаний в клиники массово попадают люди с переохлаждением / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода на Крещение, 19 января, порадует украинцев. В этот день во всех областях не будет снега и дождя, а сильные морозы отступят. Днем в среднем столбик термометра будет колебаться от 0 до -5 градусов.

Об этом сообщает Укргирометцентр.

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По данным синоптиков, в среду днем во всех регионах будет сухо, ветер 7-12 м/с. Теплее всего будет на западе страны – от -1 до +2 градусов. В центральных и южных областях прогнозируют от 0 до -4 градусов.

Какая будет погода на Крещение. Скриншот

Самая холодная погода ожидается на севере и востоке страны – там столбик термометра днем опустится до 4-8 градусов мороза.

Ночью похолодает во всех областях – в среднем температура будет 5-10 градусов мороза.

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Где окунуться в прорубь в Киеве