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Лаял на автомобиль: в Черниговской области посреди улицы застрелили собаку

2 декабря, 15:46

От полученных травм пес погиб на месте

/ Фото: Pixabay

В Прилуках Черниговской области полицейские разыскивают злоумышленников, которые расстреляли собаку с автомобиля.

Как рассказали в пресс-службе полиции региона, 29 ноября к ним позвонила местная жительница. Женщина рассказала, что неизвестные застрелили уличную собаку. По словам свидетелей, пес лаял на автомобиль, который проезжал во дворе многоэтажки. Внезапно авто остановилось и стекло на водительской двери опустилось. Оттуда несколько раз выстрелили. От полученных травм пес погиб на месте.

"Начато уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными) – наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет", – рассказали в полиции.

Напомним, недавно в Хмельницком произошел вопиющий случай. Мужчина привязал к машине своего пса и тащил по трассе. Живодер оказался начальником Хмельницкого государственного архива. Владимир Байдич оправдывается – мол, вывозил собаку в лес, потому что тот покусал его старую мать. Зоозащитники, в свою очередь, решительно настроены наказать виновного в издевательствах.

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