Лежал на проезжей части: в Винницкой области пожилой мужчина попал под колеса двух автомобилей

В Винницкой области 82-летний мужчина погиб после наездов автомобилей "ВАЗ Приора" и автобуса "Богдан". Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошли вечером 22 ноября на автодороге Немиров – Тульчин в Немировском районе. Как выяснилось, сначала на лежащего на проезжей части мужчину наехал автомобиль "ВАЗ Приора", а потом пострадавший попал под колеса рейсового автобуса "Богдан".

Пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали в городскую районную больницу, но во время оказания медицинской помощи мужчина скончался. Полиция назначила ряд экспертиз, после проведения которых будут установлены обстоятельства гибели пожилого мужчины.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего")", – отметили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.