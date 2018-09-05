Льготный проезд в Полтаве: водители "объявили войну" пассажирам

В Полтаве местные власти ввели бесплатный проезд во всех видах транспорта для льготников, но деньги за это частным перевозчикам так и не перечислили. Из-за этого возмущенные водители практически выбрасывают пассажиров из автобусов, а в некоторых случаях конфликты доходят даже до драк.

В частности, подобная ситуация произошла с местным жителем Владимиром Банниковым. Мужчина – инвалид войны и имеет право бесплатного проезда во всех видах транспорта. Но, говорит, на днях ему не дали воспользоваться этой льготой в маршрутке: водитель отказался везти пенсионера. Такое случалось в общественном транспорте города уже не первый раз. Теперь пенсионеры боятся садиться в частный транспорт, проезд в котором мэрия объявила для них бесплатным. Водители объясняют такое отношение к льготникам тем, что городские власти не выплатили перевозчикам компенсацию.

Как посчитали местные власти, в Полтаве живут 90 тысяч льготников, что составляет почти треть населения города. На проезд для них из бюджета планируется выделить 40 миллионов гривен. Через две недели городская власть будет знать, сколько льготников точно пользуется частным транспортом и начнет возмещать перевозчикам деньги. Те же пока готовы возить льготников бесплатно несколько недель, но не дольше.

Напомним, 14 марта Кабмин постановлением №197 утвердил "Порядок предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородних маршрутах". В соответствии с документом, размер компенсации должен ежегодно определяться обладминистрациями, а в столице – Киевской госадминистрацией.

При этом вице-премьер Павел Розенко объяснил тонкости нововведения – по его словам, льготы будут предоставляться или в безналичной (как сейчас), или в наличной форме, а этом решение о монетизации льгот будет принимать исключительно местный орган власти.