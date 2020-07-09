Лисиц-"террористов" в Черкасской области сняли на видео

Местные жители рассказали, что одного лисенка смог поймать даже ребенок

В Черкасской области жители города Каменка, которые жаловались, что их "терроризуют" лисицы, сняли на видео нашествие зверей.

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На видео, которое оказалось в распоряжении "Сегодня", видно, как лисы хозяйничают на частых подворьях Каменки.

"Был даже случай, когда ребенок без труда поймал лисенка и водил его на поводке по Каменке. Настолько много их здесь", – рассказали нам местные жители.

Журналисты пообщались с егерем Юрием Пляченко, который принимал участие во встрече с городскими чиновниками, когда обсуждали проблемы нашествия лисиц.

"Проблема с лисицами сейчас актуальна не только для этого района. О таких фактах сообщают охотники из Кировоградской и других областей. Лисы завоевывают новые территории, кроме того, в городах им проще прокормиться – легче поймать домашнюю птицу, чем гоняться в поле за зайцем, легче прокормиться на городских мусорниках", – объяснил он.

Пляченко добавил, что люди "в какой-то мере сами виноваты".

"Если бы не было столько мусорников, то, возможно, и такой проблемы не было бы", – считает егерь.

По его словам, в черте города отстрел лис проводиться не будет – это категорически запрещено законом. Иными словами, вопрос пока остается открытым.

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В свою очередь в мэрии Каменки заявили, что ждут рекомендаций в том числе и от Министерства экологии, как следует поступить в ситуации с лисами.

Отметим, что ранее в Полтавской области дикие лисицы устроили "охоту" на местных жителей: они покусали двух человек – "жертвами" оказались ребенок и взрослый мужчина. Среди местных жителей началась паника, ведь звери могли болеть бешенством.

А в Запорожской области жительница Гуляйполя оказалась в больнице после нападения агрессивного кота – врачи в профилактических целях прописали ей курс прививок от бешенства.

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