Лисы, кошки и даже козы: бешеные животные держат в страхе села в Винницкой области

Сегодня, 05:37

Больные животные забегают в полицейские участки и частные хозяйства


В Винницкой области жители сел страдают от нашествия бешеных животных. Дикие звери тут нападают на людей и даже на домашних животных.

В частности, в поселке Селище на охранника частного хозяйства набросился кот. Мужчина отбил его ногой, но животное успело царапнуть его. Кот напал и на собаку охранника. То, что животное было бешеное, уже подтвердила экспертиза.

А в Тыврове ранее бешеный лис держал в страхе целый участок полиции. Зверь забежал сюда ночью. Рабочие, которые делали в помещении ремонт, успели убежать на улицу. Позже животное застрелили охотники – у лисы также обнаружили бешенство. Кроме того, в поселке дикая коза выбежала на поляну, где люди пасли коров и покусала скот. Сейчас в десятикилометровой зоне вокруг поселка объявили карантин.

Для того, чтобы бороться с бешенством, в Винницкой области из самолетов в леса бросают специальные вакцины против бешенства, а охотникам за каждую застреленную лису платят по сто гривен.

Напомним, 15 августа в Чугуевском районе Харьковской области 67-летняя женщина стала жертвой нападения лисицы и была госпитализирована. 

Кроме того, не так давно в Киеве обнаружили бешеную лису, которую загрызли собаки. В свою очередь, эпизоотологи Деснянского района провели вынужденную вакцинацию всех животных на территории предприятия.
бешенство, коты, лисы, козы, винницкая область

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