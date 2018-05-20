"Лобовое" ДТП в Сумской области: два человека погибли

В Роменском районе Сумской области в результате столкновения двух автомобилей два человека погибли и один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Авария произошла на автомобильной дороге Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка вблизи села Герасимовка: 31-летняя водитель автомобиля BМW-528і не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения. Произошло столкновение с микроавтобусом Volkswagen Тransporter.

"В результате ДТП водитель и ее 30-летний пассажир (житель с. Герасимовка) погибли на месте. Водитель автомобиля Volkswfgen Тransporter (60-летний житель с. Пустовойтовка) получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу", – отметили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, девушка, которая находилась за рулем BМW, не была владелицей автомобиля. BМW принадлежал мужчине, который находился рядом на пассажирском сидении. По словам односельчан погибшего, молодой человек два последних дня очень активно "отдыхал", распивая спиртное. У него дома осталась беременная жена.

"Сейчас в полиции уже открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель людей) УК Украины, в рамках которого назначен ряд экспертиз и исследований, которые должны выяснить объективную причину ДТП", – добавили в прокуратуре.

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