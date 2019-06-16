Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Лобовое ДТП в Винницкой области: 4 человека погибли, дети – в больнице

16 июня, 10:15

Легковые автомобили Audi А6 и Volkswagen Touareg столкнулись между селами Буды и Ободовка в Тростянецком районе

Фото: Нацполиция

В Винницкой области, где ранее карета "скорой помощи" сбила девочку-велосипедистку, произошло ДТП, в результате которого четыре человека погибли и столько же попали в больницу.

Инцидент случился вечером 15 июня на автодороге между селами Буды и Ободовка в Тростянецком районе, где столкнулись легковые автомобили Audi А6 и Volkswagen Touareg.

Из-за столкновения водители и сидевшие на передних сидениях пассажиры иномарок скончались на месте. Также пострадали четыре человека из Volkswagen – молодые люди 21 и 25 лет, а также два ребенка в возрасте 10 и 6 лет.

С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы, и сейчас угрозы их жизни нет.

По факту трагедии начато досудебное расследование, а также уголовное производство по ч.3 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких лиц") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее в этом году в Немировском районе Винницкой области столкнулись легковой автомобиль Skoda и грузовик Mercedes. Пассажира легковушки с травмой головы и переломом предплечья доставили в реанимацию.

Мы также писали о ДТП в Козятинском районе Винницкой области, где легковушка ВАЗ столкнулась с отбойником опоры железнодорожного моста. Из-за случившегося три человека погибли, еще один находится в реанимации, сообщили в пресс-службе полиции области.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег авария, ДТП, жертвы, винницкая область, Немиров

Вы сейчас просматриваете новость " Лобовое ДТП в Винницкой области: 4 человека погибли, дети – в больнице". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Полтавой столкнулись два внедорожника

14 июня, 15:40

Автомобили двигались по дороге во встречном направлении

Масштабное ДТП в Днепре: столкнулись три грузовика и легковушка

14 июня, 17:02

В аварии пострадали два человека

В Киеве произошло смертельное ДТП: один автомобиль разорвало на части

Вчера, 10:30

В результате инцидента на бульваре образовалась пробка в обоих направлениях

Смертельная ДТП в Николаевской области: перевернулся медицинский автомобиль

13 июня, 12:12

В аварии погиб один человек и еще четверо попали в больницу

В Мариуполе прокурор сбил женщину-пешехода на "зебре"

12 июня, 12:36

Делом занялось Госбюро расследований

Смертельное ДТП с лесовозом на Закарпатье: в регионе объявили траур

12 июня, 13:27

В жуткой аварии погибли пять человек

Обзор и опыт использования ASUS ZenBook UX510UW

Пока в Украине аномальная жара, Россию засыпает снегом (фото)

Когда у человека наступает старость

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка

Кто он: самый женственный знак Зодиака

10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке

Типы фигуры: что наш силуэт говорит о нас?

УЕФА открыл дело в отношении матча Украина - Сербия

Почему у пионеров в СССР были запрещены рукопожатия

Алана Мамаева приехала на апелляцию вместе с детьми. Фото

Ударопрочные весы с сенсорным управлением

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

13 июня, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

Сегодня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники

Вчера, 07:51

Майские дожди и аномально жаркая погода в июне внесли коррективы в объемы урожая и цены на продукты

Жара испытывает на прочность: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 17 июня на западе страны льет и гремит, в остальных регионах сухо

Копить не нужно тратить: эксперты рассказали, что происходит с финансовой грамотностью украинцев

Вчера, 07:19

Украинцы винят деньги в контроле над своей жизнью, но хотят учить детей, как нужно с ними обращаться

Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото

"Основной инстинкт": страсть, которая убивает

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь