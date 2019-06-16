Лобовое ДТП в Винницкой области: 4 человека погибли, дети – в больнице

Легковые автомобили Audi А6 и Volkswagen Touareg столкнулись между селами Буды и Ободовка в Тростянецком районе

Фото: Нацполиция

В Винницкой области, где ранее карета "скорой помощи" сбила девочку-велосипедистку, произошло ДТП, в результате которого четыре человека погибли и столько же попали в больницу.

Инцидент случился вечером 15 июня на автодороге между селами Буды и Ободовка в Тростянецком районе, где столкнулись легковые автомобили Audi А6 и Volkswagen Touareg.

Из-за столкновения водители и сидевшие на передних сидениях пассажиры иномарок скончались на месте. Также пострадали четыре человека из Volkswagen – молодые люди 21 и 25 лет, а также два ребенка в возрасте 10 и 6 лет.

С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы, и сейчас угрозы их жизни нет.

По факту трагедии начато досудебное расследование, а также уголовное производство по ч.3 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких лиц") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее в этом году в Немировском районе Винницкой области столкнулись легковой автомобиль Skoda и грузовик Mercedes. Пассажира легковушки с травмой головы и переломом предплечья доставили в реанимацию.

Мы также писали о ДТП в Козятинском районе Винницкой области, где легковушка ВАЗ столкнулась с отбойником опоры железнодорожного моста. Из-за случившегося три человека погибли, еще один находится в реанимации, сообщили в пресс-службе полиции области.

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