Лобовое столкновение легковушек в Винницкой области: травмы получили двое взрослых и трое детей

Сегодня, 10:12

В результате аварии пострадал младенец


Фото: ГУНП в Винницкой области

Фото: ГУНП в Винницкой области

Фото: ГУНП в Винницкой области

На трассе Житомир – Могилев-Подольский в Винницкой области около 7:30 произошло столкновение двух легковушек. В ДТП травмы получили трое взрослых и двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Kia Cerato" выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем "Peugeot Partner"", – говорится в сообщении.

В результате аварии пострадала женщина, которая находилась за рулем "Peugeot", и трое ее пассажиров: дети 9, 12 лет и младенец. Также в больницу госпитализировали водителя "Kia Cerato".

"Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами", – отметили в полиции.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, почему в Украине стало больше аварий на дорогах

Кроме того, мы писали о том, что в течение семи месяцев этого года количество дорожно-транспортных происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 10 процентов
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