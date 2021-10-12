Локдаун в Украине. Первая область попала в "красную зону"

Сегодня Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила отправить в красную зону Херсонскую область

Украину вскоре могут перевести в красную зону. Фото: коллаж "Сегодня"

Херсонскую область переводят в красную зону адаптивного карантина . Решение сегодня приняла Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram-канале .

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Область переходит в "красную зону с 15 октября.

"По результатам заседания Государственная комиссия решила установить... красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области" , – говорится в сообщении.

Какие ограничения действуют в красной зоне?

На территории Херсонской области будут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности. А именно запрещается:

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работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.,

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

В красной зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

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