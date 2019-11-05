Ловили на "живца": в Херсонской области задержали подозреваемого в убийстве старушки

/ Фото: Александр Яремчук

Под Новой Каховской произошло жуткое убийство – мужчина втерся в доверие пенсионерки и забил ее до смерти. Подозреваемый прятался от копов три недели, сообщили в пресс-службе полиции в Херсонской области.

Трагедия произошла еще 18 октября. К полицейским обратилась взволнованная внучка 79-летней пенсионерки. Она рассказала, что старушка уже два дня не отвечает на телефонные звонки. Женщину нашли в доме мертвой – ее лицо и все тело были в многочисленных ушибах.

Спустя несколько часов личность подозреваемого установили. Им оказался 39-летний мужчина, который периодически приходил помогать старушке по хозяйству. По его словам, в тот вечер он пришел помочь женщине, а после того, как справился по хозяйству, предложил выпить. Во время посиделок между ним и пенсионеркой возник конфликт, и мужчина нанес женщине больше десятка ударов ножкой от стула. После этого он бежал подальше в лес, где и скрывался.

Из-за того, что мужчина скрывался, задержать его удалось только через три недели. Как выяснилось, по "горячим следам" найти его копам не удалось. Через несколько дней полицейские узнали, что в одном из населенных пунктов в нескольких километрах от места преступления подозреваемого видел его знакомый. Мужчина рассказал полицейским, что он вероятно сейчас находится где-то в лесу, ведь приносил на продажу грибы. Подозреваемого решили брать на "живца" – потенциальным покупателем грибов стал полицейский. Вечером злоумышленник в очередной раз вышел из леса продать грибы, и его задержали. Сейчас он арестован на 60 дней без права внесения залога.

Напомним, недавно в Ивано-Франковской области долги стали причиной трагедии – мужчина жестоко убил знакомого, которому был должен деньги.

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