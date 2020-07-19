"Лучше не ездить": еще на одном популярном украинском курорте зафиксировали вспышку COVID-19

В Рыбаковке карантин не соблюдают ни отдыхающие, ни предприниматели

Единичные случаи заражения коронавирусом в курортном поселке Рыбаковка в Николаевской области переросли в настоящую вспышку. Об этом рассказала главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова, сообщают "НикВести".

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"Там позитивных много и много контактных. Конечно, лабораторный центр знает. В Рыбаковку лучше не ездить и не общаться с теми, кто там был", – сказала она.

Федорова отметила, сейчас в Николаевской областной инфекционной больнице находятся четверо зараженных пациентов из этого поселка. Одного из них 18 июля перевели в реанимацию.

Кроме того, известно, что недавно глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник провел проверку курортной зоны в Рыбаковке и заявил, что местные предприниматели и отдыхающие не придерживаются карантина.

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Также недавно на одной из баз отдыха в селе Стрелковое в Геническом районе Херсонской области зафиксировали случай заболевания COVID-19.

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А о том, где украинцы могут отдохнуть во время карантина – смотрите видео:

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