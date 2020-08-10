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Львовский мусор снова "путешествует" по Украине (фото)

10 августа, 17:15

Руслан Ровик Руслан Ровик

Незаконную свалку обнаружили в Жмеринском районе

Отходы из Львовской области, которые уже немало "поездили" по Украине, снова начали "путешествовать" – нелегальную свалку обнаружили в Жмеринском районе Винницкой области.

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Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

"В ночь на 10 августа винницкие полицейские выявили в Жмеринском районе пять грузовиков с мусором из Львовской области, которые разгружали бытовые отходы на территории земель сельскохозяйственного назначения", – говорится в сообщении.

Копы предварительно выяснили, что мусор на протяжении двух недель выбрасывался на территории земельного участка.

"Факт загрязнения земель задокументирован полицейскими следственного управления, экологической инспекцией под процессуальным руководством прокуратуры области", - отметили в управлении.

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В ходе осмотра незаконной валки был обнаружен бульдозер, который засыпал мусор землей, чтобы скрыть нарушение закона. При этом на момент прибытия стражей порядка с одного из крупногабаритных грузовиков уже разгрузили мусор, еще четыре ждали своей очереди.

Было открыто уголовное производство, следственные действия продолжаются: стражи порядка выясняют все обстоятельства правонарушения и причастных к его совершению.

Напомним, ранее мы сообщали о приключениях львовского мусора под Черниговом: жители Козелецкого района предупреждали о возможности экологической катастрофы.

Также мы писали, что львовский мусор обнаружили посреди буковинского леса, в полукилометре от легальной свалки.

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мусор отходы свалка жмеринка Винницкая область львовский мусор

Источник: Сегодня

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