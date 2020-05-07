Ляшко уволил главного санврача Житомирской области и главу лабцентра: названа причина

Руководить исследованиями в Житомирской области будет новый человек

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко уволил житомирского коллегу – главу областного лабораторного центра и главного санврача области Зиновия Парамонова.

Об этом заместитель главы Минздрава написал в своем Facebook после визита в Житомир.

Свое решение Ляшко объяснил "коллапсом" с тестированием на коронавирус – Парамонов обещал исправить ситуацию, однако вместо этого хотел прекратить принимать новые пробы на коронавирус.

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"Сегодня часть образцов Житомирского областного лабораторного центра была отправлена в другие лаборатории, менее загруженные. Моя позиция: главными государственными санитарными врачами в областях должны быть руководители, которые в рамках своих компетенций и возможностей могут решать проблемные вопросы", - подчеркнул он.

По словам Ляшко, проблемы должны решаться не только внутри коллектива, но и с другими заинтересованными сторонами.

"На прошлой неделе получил несколько сигналов, что в Житомирской области есть проблемы с проведением ПЦР-тестов и что задерживаются результаты тестирований", - подчеркнул он.

После этого в Житомир была направлена комиссия Минздрава, которая по результатам проверки дала соответствующие рекомендации.

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"Исполняющий обязанности Житомирского лабораторного центра пообещал принять эти рекомендации в работу и исправить ошибки. Вчера (6 мая – Ред.) мне сообщили, что ничего не изменилось, и что и.о. руководителем лабораторного центра было послано письмо, что на протяжении трех дней лаборатория не будет принимать образцы на коронавирус", - добавил Ляшко.

Замглавы Минздрава подчеркнул, что сразу после этого звонка выехал в Житомир, переговорил с исполняющим обязанности руководителя и встретился с коллективом лабораторного центра и главой Житомирской ОГА.

Ляшко отметил, что медики работают сверх нормы уже несколько месяцев, и вопрос заключается только в организации процесса.

"При всем уважении к опыту и возрасту и.о. руководителя Житомирского областного лабораторного центра принято решение прекратить исполнение обязанностей человеком, на которого они были возложены", - подчеркнул он.

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Главный санврач Украины добавил, что в ближайшие дни будет определена кандидатура, на которую возложат эти обязанности, а после окончания эпидемии коронавируса будет объявлен соответствующий конкурс.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 7 мая в стране зафиксировано 13 691 случай заболевания COVID-19. Из них в Житомирской области – 468.

Ранее коронавирусом заразился заместитель главы Житомирского областного совета Сергей Крамаренко.

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