Ляшко в Николаеве предположил, почему там до сих пор нет коронавируса

В Николаев прибыл главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он будет разбираться, почему в регионе до сих пор не зафиксировано ни одного случая COVID-19, в то время как стране уже 1892.

Из военного аэродрома Кульбакино Ляшко поехал в Николаевский лабораторный центр, что на ул. Лазурной.

В комментарии журналистам главный санитарный врач Украины сказал, что причина отсутствия подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Николаевской области может быть связана не с ошибками в тестировании, а с тем, что анализы не своевременно доставляют в специализированную лабораторию.

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"Я не думаю, что здесь есть ошибки именно в тестировании. Есть вопрос, возможно, где-то не работают алгоритмы, когда не вовремя доставляют материалы в наши лаборатории. Недавно тут в лаборатории была группа вирусологов национального уровня, которая пересматривала, настраивала все алгоритмы. Лаборатория должна работать безупречно. Сейчас посмотрим учреждения здравоохранения, экстренную медицинскую помощь, как функционируют мобильные бригады по отбору материалов, как семейные врачи направляют на отбор материала. Посмотрим, где возможный сбой", – цитируютЛяшко "НикВести".

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Он также допустил, что возможно никто не допускает никаких ошибок в Николаевской области, и все работают отлично.

Ляшко также заявил о том, что намерен посетить Центр первичной медико-санитарной помощи в Николаеве, чтобы увидеть, как работают семейные врачи и в каких случаях пациентов отправляют на тестирование на коронавирус. Также он хочет проверить работу выездной "коронавирусной" бригады, и если будет возможность, выехать вместе с ними на вызов к пациенту, передают "НовостиN".

Сейчас в Николаевском лабораторном центре проходит рабочее совещание, однако журналистов на него не пустили – оно состоится в закрытом режиме.

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