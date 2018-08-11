Ляшко заявил, что добился ремонта дороги в Николаевской области

Сегодня, 16:00

Народный депутат утверждает, что оказал правительству необходимость ремонта важного участка трассы

Ляшко заявил, что добился ремонта дороги в Николаевской области

Визит Олега Ляшко на Николаевщину был результативным. Накануне политик добирался до Баштанки по трассе Н-11, асфальтное покрытие которой было настолько плохим, что водители вынуждены были сбрасывать скорость на этом участке. Возвращаясь в Николаев, политик вышел на дорогу и прямо из ямы обратился к руководству государства и местным чиновникам с призывом немедленно взяться за ремонт. Руководство области на следующий же день взялось за ремонт дороги.

"После моей встречи с жителями села Виноградовка в Николаевской области дорожники начали ремонт участка трассы Н-11 в этом селе. Спасибо председателю ОГА Алексею Савченко за оперативную реакцию на мое обращение", – написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Но останавливаться на достигнутом народный депутат не собирается. Политик обещает украинцам взяться за глобальный ремонт стратегической трассы.

"Информирую жителей Николаевщины и Днепропетровщины, что я переговорил с премьером Гройсманом и министром инфраструктуры Омеляном относительно капитального ремонта всей трассы Н-11 Николаев-Кривой Рог-Днепр. В этом году на ее ремонт выделено всего 200 миллионов гривен. Это очень мало, общая стоимость работ -  более 2 миллиардов гривен. Поэтому я обратился к правительству с требованием увеличить сумму минимум вдвое, до 400-500 миллионов. Чиновники порбещали мне найти возможности. Сделаем трассу Н-11 дорогой жизни", – сообщил Ляшко.

1533991841.7916

Напомним, ранее Олег Ляшко объяснял, зачем идет в президенты и что собирается сделать в случае победы на выборах.

Кроме того, народный депутат заявил, что намерен добиваться принятия законопроектов об усилении ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и о химической кастрации педофилов, а также обратился к правительству с требованием восстановить санитарно-эпидемиологический контроль за качеством продуктов питания.

Как сообщалось, в марте позиция Олега Ляшко в предвыборном рейтинге кандидатов в президенты значительно укрепилась.
ремонт, дороги, депутат, народный депутат, Олег Ляшко, ремонт дороги
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: Facebook / Олег Ляшко

Ляшко: Тюрьма - недостаточное наказание для педофилов

5 Августа, 17:15

Законопроект Радикальной партии предполагает химическую кастрацию педофилов и открытый реестр

Украина

Фото: Facebook Олега Ляшко

Ляшко: Венгрия открывает второй фронт против Украины в Закарпатье

2 Августа, 15:09

Экономическое развитие - лучший способ защитить суверенитет страны, говорит политик
Загрузка...
Загрузка...