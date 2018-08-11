Ляшко заявил, что добился ремонта дороги в Николаевской области

Визит Олега Ляшко на Николаевщину был результативным. Накануне политик добирался до Баштанки по трассе Н-11, асфальтное покрытие которой было настолько плохим, что водители вынуждены были сбрасывать скорость на этом участке. Возвращаясь в Николаев, политик вышел на дорогу и прямо из ямы обратился к руководству государства и местным чиновникам с призывом немедленно взяться за ремонт. Руководство области на следующий же день взялось за ремонт дороги.

"После моей встречи с жителями села Виноградовка в Николаевской области дорожники начали ремонт участка трассы Н-11 в этом селе. Спасибо председателю ОГА Алексею Савченко за оперативную реакцию на мое обращение", – написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Но останавливаться на достигнутом народный депутат не собирается. Политик обещает украинцам взяться за глобальный ремонт стратегической трассы.

"Информирую жителей Николаевщины и Днепропетровщины, что я переговорил с премьером Гройсманом и министром инфраструктуры Омеляном относительно капитального ремонта всей трассы Н-11 Николаев-Кривой Рог-Днепр. В этом году на ее ремонт выделено всего 200 миллионов гривен. Это очень мало, общая стоимость работ - более 2 миллиардов гривен. Поэтому я обратился к правительству с требованием увеличить сумму минимум вдвое, до 400-500 миллионов. Чиновники порбещали мне найти возможности. Сделаем трассу Н-11 дорогой жизни", – сообщил Ляшко.

Напомним, ранее Олег Ляшко объяснял, зачем идет в президенты и что собирается сделать в случае победы на выборах.

Кроме того, народный депутат заявил, что намерен добиваться принятия законопроектов об усилении ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и о химической кастрации педофилов, а также обратился к правительству с требованием восстановить санитарно-эпидемиологический контроль за качеством продуктов питания.

Как сообщалось, в марте позиция Олега Ляшко в предвыборном рейтинге кандидатов в президенты значительно укрепилась.