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"Любой мог оказаться на их месте": глава ОГА обратился к протестующим в Новых Санжарах

20 февраля, 12:13

Эвакуированных из Китая украинцев поместят в местный медицинский центр

В Новые Санжары, где вовсю разгорелись протесты из-за помещения в местный медицинский центр эвакуированных из Китая украинцев, приехал председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов. Об этом сообщает издание "Полтавщина".

Глава ОГА встретился с местными жителями и призвал их не паниковать.

"Сейчас разбираемся в ситуации. Призываю быть взвешенными и сдержанными, не паниковать. Из Китая в Украину возвращаются наши сограждане. Любой мог оказаться на месте тех людей. Они возвращаются домой. Это чьи-то дети, родители, родные. Всех проверили китайские и отечественные медики. И ни у одного нет симптомов острой респираторной инфекции" - сказал заявил Синегубов.

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Напомним, в Новых Санжарах Полтавской области продолжаются столкновения между правоохранителями и протестующими. Люди перекрыли трассу на въезде в поселок и стояли возле медицинского центра всю ночь. Кроме того, в Новые Санжары стягивают военную технику – утром на трассе видели два БТРы.

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Как сообщалось, украинцев из Китая доставят в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

"В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности", – рассказали в МВД.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Сегодня": "Эвакуация украинцев из Китая: надежен ли карантин и есть ли риск эпидемии".

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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